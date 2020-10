Presentamos el Mejor Curso Online para Aprender Inglés

¿Por qué aprender inglés con un curso en línea?

Este curso de inglés online tiene muchas ventajas frente al tradicional método de aprendizaje

Primero, se pueden hacer en casa, en su tiempo libre. Muchos cursos por ejemplo se dan con videos que normalmente duran menos de 20 minutos cada uno, por lo que puedes hacerlos cuando tengas un poco de tiempo, no tienes que dedicar una hora a ello, y estamos hablando de cualidades que estos cursos presentan sabiendo que estas ocupado.

A diferencia de los libros, también puede aprender la pronunciación correcta de palabras en cursos en línea.

Es muy difícil representar el sonido del inglés en un libro, es mucho mejor escucharlo. Es por eso que los cursos en línea tienen videos para que puedas escuchar la pronunciación de las palabras más importantes.

Inglés Básico

Aprende las cosas más importantes en inglés con FISK Inglés, que explica los conceptos básicos de gramática y vocabulario, además de la pronunciación, de forma clara y sencilla. Aprenderás a:

Cómo formar oraciones en diferentes situaciones con el presente simple, el pasado simple y el presente continuo.

Los verbos más comunes en inglés (tanto comunes como irregulares) y cómo conjugarlos.

Vocabulario: adjetivo, tiempo

Pronunciación de todo lo que ves por escrito. Un buen tratamiento de pronunciación es algo imposible de conseguir en un libro, por eso este curso es el medio perfecto para enseñarlo.

¡Y mucho más!

Si quieres aprender inglés con un método simple y comprensible, estás en el lugar correcto. FISK ha desarrollado este método durante mucho tiempo de experiencia y ha trabajado con personas de todo tipo, desde los mejores líderes hasta estudiantes universitarios.

Dificultades de pronunciación

En inglés tenemos más sonidos que en español; hay alrededor de 47 sonidos diferentes en inglés, y eso incluye vocales y consonantes que simplemente no están disponibles en español. Es por eso que pueden ser difíciles de distinguir y pronunciar para un hispanohablante.

Las cosas no suenan como si estuvieran escritas. El español se pronuncia tal como está escrito, con pautas simples. Así que tenemos series de palabras como bird, bear, beer, beard etc. que tienes que saber la pronunciación de memoria.

Muchos profesores no enseñan pronunciación o no enseñan bien. Insisten en escribir la pronunciación «como si fuera español» cuando el inglés no suena en absoluto a español.

En el curso descubrirás todo lo que necesitas saber para pronunciar mejor: homófonos, combinaciones difíciles, letras mudas, cómo pronunciar verbos y más.

Lo que no te enseñaron en la escuela

Este curso NO es como ningún otro.

Se basa en años de experiencia enseñando a personas de todo tipo. Y lo que realmente funciona para los estudiantes. Los hábitos y habilidades que necesitas para seguir adelante.

También enseña lo que nunca aprendiste en la escuela (y lo que realmente necesitas para hablar inglés, no solo hacer ejercicios escritos).

Esto es:

Cómo motivarte para seguir estudiando hasta alcanzar tus metas.

Los hábitos necesarios para lograr tus propósitos con el idioma.

Las respuestas a algunas de las preguntas más comunes sobre el aprendizaje.

Los mejores recursos para mejorar la comprensión

Recomendaciones sobre qué leer para mejorar tu nivel a diario.

Una explicación completa de cómo entrenar y lograr tus objetivos con el inglés, o lo que sea que estés pensando