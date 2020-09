¿Qué es Garantía Propietaria y Cómo empiezo a alquilar?

Los requisitos de alquiler suelen ser muy estrictos; para finalizar el alquiler de cualquier tipo de inmueble, pueden pedirte una garantía. Te contamos qué es y qué otros tipos de respaldo existen.

El arrendador necesita respaldo para garantizar que se cumplan las obligaciones estrictamente y que el valor de la propiedad se mantenga cuando el inquilino se vaya.

Si planeas recolectar documentos para completar el contrato, te diremos cuál es la garantía exclusiva, y si no puedes obtener estos documentos, qué otras posibilidades hay.

¿Qué es una garantía propietaria?

Aunque esto no es requerido por ley, el dueño de la propiedad puede solicitar un contrato por otra propiedad para que pueda ser utilizada como base para un posible incumplimiento del contrato.

Por ello, las garantías exclusivas suelen solicitarse y entregarse solo cuando existe un vínculo emocional muy directo. Un familiar o amigo puede aceptar utilizar su propiedad como garantía para apoyar a las personas que necesitan alquilarla con los bienes.

Si bien este es uno de los requisitos más tradicionales, la garantía propietaria permite la solvencia moral del avalista, ya que la propiedad entregada como garantía o aval no se verá afectada en ningún inconveniente.

En otras palabras, si el arrendatario o garante no responde, debe acudir a los tribunales.

Por el contrario, la propiedad que generalmente se requiere como garantía proviene de la ciudad que está alquilando. Solo hay algunas excepciones cuando estos tipos de archivos se reciben de otra ciudad (en circunstancias inusuales) y no en una ciudad de la misma provincia.

¿Qué garantía alquilar?

A medida que los requisitos de garantías exclusivas son cada vez más difíciles de cumplir, se han creado nuevas opciones para que ambas partes puedan estar tranquilas al firmar un contrato de arrendamiento. Te contamos cuáles son:

Garantía de alquiler bancario

Debido a que son extranjeros, o porque viven en otra ciudad, o porque no tienen conocidos que posean la propiedad, muchos inquilinos no pueden gozar garantías de propiedad. Es por eso que algunos bancos proporcionan respaldos para garantizar que el propietario pueda cumplir con el contrato.

La garantía de alquiler del banco es para personas entre 18 y 85 años que puedan acreditar sus ingresos y no tengan un historial negativo en el sistema financiero.

Para los propietarios, este tipo de garantía de alquiler tiene grandes ventajas:

Si el inquilino no cumple con la normativa, el banco notificará al propietario del incumplimiento del contrato y le exigirá que presente una reclamación contra el inquilino. Las instituciones financieras pagan estrictamente el alquiler a los arrendadores. En otras palabras, el propietario no puede evitar el problema, pero lo resuelve cobrando alquiler. Otra ventaja para propietarios e inquilinos es que la misma agencia inmobiliaria puede gestionar esta garantía mostrando el recibo de sueldo de la persona, añadiendo copia de su DNI y otras hojas de información.

Seguro de garantía de alquiler

La tercera opción es una póliza de garantía. Funcionan de forma similar a las garantías bancarias. Es un contrato adjudicado por una compañía de seguros que cubre las pérdidas que puedan producirse por incumplimiento de obligaciones por parte del arrendatario.

Están aprobados por la Superintendencia de Seguros de La Nación, no solo en términos de alquiler, sino también en términos de pago de tarifas y servicios, como garantía para el propietario. Para muchas personas, esta es una de las mejores formas de protegerse.

El sistema es simple, no necesitas bienes raíces. Los propietarios, inquilinos y representantes de las compañías de seguros suelen reunirse ante un notario y firmar el contrato.

No existen muchos requisitos para otorgar un seguro. Esto no es difícil de conseguir y su ventaja es que no aparece como deuda, lo cual es importante si quieres solicitar un préstamo.

¿Cuánto es el margen de renta?

Si bien en estas empresas o bancos vas a gastar dinero que se puede ahorrar mediante la garantía para alquilar, es importante saber que existen otras opciones cuando no tienes esta opción.

En cuanto al coste, aunque puede haber diferencias según el proveedor, el precio suele rondar los siguientes valores:

En el caso del seguro de garantía, el importe abonado suele incluir un mes y medio de alquiler y un promedio del costo de las expensas. Se paga antes del arrendamiento en efectivo o en cuotas.

Para las garantías bancarias, la tarifa suele ser del 5,25% más IVA sobre el monto total del contrato.