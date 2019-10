DIFERENCIAS ENTRE FUMAR Y VAPEAR UN CIGARRILLO ELECTRÓNICO:

El mercado de los dispositivos de vapeo evoluciona continuamente. Con la entrada de dispositivos más modernos en el mercado de los cigarros electrónicos, ahora, los dispositivos de vapeo ofrecen mayores entradas de aire, sistemas de drenaje más efectivos y potencias considerablemente más altas que logran un desempeño y unas sensaciones superiores a los primeros cigarros electrónicos. Puedes emplearlos dando las caladas precisamente igual que un cigarro tradicional aspirando «a boca» y asimismo puedes probar a dar caladas más fuertes aspirando de forma directa a pulmón, los vapeadores lo hallamos considerablemente más satisfactorio que vapear a «boca».

La primordial diferencia entre fumar y vapear es la substancia que inhalamos:

En el cigarro tradicional aspiramos humo producido por la combustión del tabaco así como la combustión de los aditivos y el papel que componen el cigarrillo.

En el cigarrillo electronico, aspiramos vapor producido al calentar el y también-líquido. Se genera un cambio de estado de líquido a vapor, jamás hay combustión, con lo que no se producen substancias nuevas perjudiciales. Este vapor puede contener niveles variables de nicotina que van desde 0mg/ml a dieciocho mg/ml (jamás recomendamos niveles mayores) que se absorbe por medio de la boca y los pulmones.

La sensación en garganta (golpe) que produce la inhalación del humo de tabaco es uno de los aspectos agradables de fumar. En este sentido, no hay ninguna diferencia entre fumar y vapear: la sensación en garganta es afín, considerablemente más agradable aun vapeando, puesto que debido a la pluralidad de aromas libres se consiguen buenas sensaciones y un sabor realmente agradable con el vapeo. Además, en dependencia del nivel de nicotina del y también-liquid saciaremos de manera inmediata nuestra necesidad de nicotina. La aparición de las «Sales de nicotina» favorece una veloz absorción de la nicotina y un «rascado de garganta» considerablemente más suave que la nicotina base de los líquidos tradicionales.

El sabor no es precisamente igual pues no lleva humo, ni alquitrán, ni tolueno, ni amoníaco, ni las otras miles y miles de substancias dañinas que lleva un cigarro, mas tras un corto periodo de adaptación, te vas a dar cuenta de lo mal que sabe el tabaco verdaderamente.

VENTAJAS DE VAPEAR FRENTE A FUMAR:

El tabaco es la primera causa de muerte eludible en España.

Conforme el Ministerio de Sanidad, por año mueren sesenta personas en España por el hábito de fumar, mil quinientos de ellas fumadores pasivos.

No se conoce hasta el instante ninguna muerte atribuida al vapeo en el mundo entero.

Ventajas para la salud:

Se evitan las substancias tóxicas y cancerígenas que contiene el humo del tabaco, tanto para el fumador para los que le rodean.

Al dejar de aspirar el monóxido de carbono y el alquitrán contenidos en el tabaco, va a mejorar progresivamente esa sensación de ahogo del fumador ante cualquier esmero físico y va a mejorar la capacidad pulmonar, como la oxigenación de tu piel.

Restauración del olfato y el gusto.

No engordarás: Al no tener ansiedad por la carencia de nicotina, no deberás compensarla ingiriendo grandes cantidades de comestibles.

Ventajas económicas:

Ahorrarás mucho dinero: Sumando el equipo inicial, más los consumibles, más los líquidos, la diferencia de costo con el tabaco tradicional es abisal.

Ventajas sociales:

No hay olores desagradables: no hay fragancia a tabaco ni en la ropa, ni en las habitaciones ni en el pelo. Olvídate de los ceniceros llenos de colillas y de las máculas de ceniza.

Va a mejorar tu aliento y el amarillamiento de los dientes y de los dedos.

Tu piel agradecerá el cambio al estar considerablemente más oxigenada y libre de CO en sangre.

Vapea donde ya antes no podías fumar: Sosteniendo las leyes en vigor y unas reglas de cortesía, que aconsejamos de forma encarecida, vas a poder vapear en la mayor parte de los sitios y está socialmente admitido.

UN EXPERIMENTO CASERO ASOMBROSO:

En estos 2 vídeos puedes ver las diferencias entre fumar a lo largo de un mes 1 cajeta diaria de cigarros y vapear 120ml de líquido. Juzga por ti mismo:

Nota del Autor:

«Un fumador promedio fuma un paquete de tabaco al día. Decidí hacer un experimento simple utilizando bolas de algodón como pulmones para determinar lo que resulta de fumar un bulto al día a lo largo de treinta días, ¡¡eso son seiscientos cigarros!! Esta no es una prueba científica, es una analogía de lo que podría ocurrir y lo que podría acumularse y lo que podría hacerle a tu boca, garganta y pulmones, sin mentar de qué forma compromete cada órgano de tu cuerpo matándote poco a poco… …Los efectos del tabaquismo en tu cuerpo no son un secreto y si no lo sabías hasta el momento, acá hay otra razón por la que debes parar de fumar. Hay cien años de datos y muertes para probar la asolagación que tiene fumar en el cuerpo. cinco millones de personas mueren todos los años en el mundo entero por fumar. Jamás es tarde para parar de fumar y cuando veas qué hace un bulto al día a lo largo de un mes a tus pulmones y cuerpo, ¡te va a dar el ánimo que precisas para hallar la fuerza de voluntad y dejarlo! Buena suerte en tu viaje para parar de fumar. Recuerda, aguardar otro día podría ser un día demasiado tarde.»

Nota del Autor:

» Se vapearon ciento veinte ml de y también-líquido. Se tardaron tres días en vapear todo el líquido… ….Utilicé dos dispositivos de vapeo idénticos y dos resistencias de 0,5 ohm para todo el experimento. Si, es adecuado, empleé exactamente las mismas dos resistencias para toda la prueba. Funcionaron a la perfección y ninguna de ellas se quemó. las salidas de aire en el dispositivo de vapeo estaban abiertas al límite. Los científicos y especialistas coinciden en que el vapeo es un noventa y cinco por ciento menos perjudicial que fumar. Un usuario promedio de vapeo, aspira entre sesenta y ciento veinte ml por mes, al paso que el fumador promedio fuma un bulto al día, treinta bultos al mes.

CONCLUSIONES DEL AUTOR:

«La diferencia entre el vídeo de vapeo y el vídeo de fumar fue pasmosa.

La condensación de agua que se amontonó en el domo a lo largo de los tres días de vapeo es afín a la humedad de darte una ducha.

Parar de fumar por completo es la opción mejor. La segunda opción mejor es vapear.

Mi opinión tras efectuar los dos ensayos no científicos sobre fumar y vapear son…. No extraña que tantas personas mueran por fumar

SI NO FUMAS, NO VAPEES!!»»

NOTA DE PRENSA: trece MAY dos mil catorce (EUROPA PRESS)

CONSEJOS PARA DEJAR DE FUMAR CON EL CIGARRO ELECTRONICO:

A lo largo de los últimos meses se ha popularizado el empleo del cigarro electrónico y en las calles de este país se suceden creencias de todo género.

Al lado de la campaña mediática de desprestigio del cigarro electrónico, que busca infundir temor en la población con fines económicos (determinados laboratorios farmacéuticos procuran la exclusividad de su producción y venta), el hecho es que todos hemos escuchado las dos caras de exactamente la misma moneda: los que logran parar de fumar de forma fácil y los que abandonan el cigarro electrónico para fumar nuevamente.

Es cierto que ciertos individuos presentan más contrariedades que otros en el momento de reemplazar el dañino tabaco por este dispositivo para parar de fumar, no obstante, la causa primordial de que los usuarios del cigarro electrónico no alcancen sus objetivos no es otra que la de un mal asesoramiento anterior y siguiente a la adquisición.

Bazares que venden cigarros electrónicos de mala calidad (todos semejan iguales por fuera, mas sus componentes internos difieren mucho en calidad, en dependencia de dónde los adquiera), tiendas no especializadas que se dedican a vender sin aconsejar apropiadamente a sus clientes del servicio y vendedores itinerantes, han propiciado que una buena parte de la población que se ha arriesgado a probar los cigarros electrónicos, no lo haya logrado.

De la misma manera que ocurre con los regímenes, si el especialista que le atiende es buen profesional, le va a ofrecer una lista de comestibles entre aquéllos que escoger, en sus apetencias, mas en ningún caso le dejará comer lo que desee. Usted ha pedido que le diseñen una dieta para adelgazar y debe percibir a quien lo tratará. Con los cigarros electrónicos ocurre igual.

Existen múltiples puntos clave en la elección de su cigarro electrónico y la administración de su tratamiento para parar de fumar a lo largo de las primeras semanas y los meses posteriores:

Elección de su cigarro electrónico:

Un buen profesional le aconsejará toda vez que adquiera un Kit de comienzo doble (con 2 cigarros electrónicos). La razón es que, si adquiere un Kit de comienzo simple, con un solo cigarro, a lo largo de la espera de carga de la batería (unas 3 horas), va a correr un alto peligro de recaer sobre el tabaco tradicional nuevamente. Si tiene 2 baterías, va a poder ir recargando una mientras que emplea la otra.

Esencial asimismo seleccionar bien el claromizador que compondrá su kit, un modelo muy popular es el claromizador CE5 Dual Coil, que sostiene una relación calidad/precio genial para empezar a vapear con un buen golpe de vapor en garganta, sin gastarse demasiado.

La elección de los líquidos:

Continuando con el ejemplo de los regímenes, un buen profesional no le dejará seleccionar los líquidos de cigarro electrónico que a le apetezca, le aconsejará bien y le va a diseñar un «plan de ataque» para poder superar el primer mes, definitivo para parar de fumar.

A lo largo de las primeras semanas, el Y también-Líquido debe ser de sabor a tabaco, nada de sabores dulzones o bien afrutados. Tenga presente que lo que se busca en un inicio es mudar una adicción por otra -la del tabaco tradicional, por la del cigarro electrónico-, y una vez lo haya logrado, empezar a bajar las dosis de nicotina (algo que no deja el cigarro tradicional). Para lograr esto, es preciso que su experiencia con el cigarro electrónico sea lo más semejante a fumar tabaco tradicional, por este motivo escoja siempre y en todo momento en un inicio sabores a tabaco. Más adelante va a poder comenzar a introducir otros sabores más a su gusto.

Respecto a la nicotina, hay unas tablas orientativas sobre la cantidad de nicotina a escoger en un inicio y a lo largo de cuánto tiempo sostener esta dosis, hasta empezar a bajarla. Esto es fundamental y definitivo asimismo para superar el primer mes, escoja un comercio en el que le aconsejen adecuadamente en este aspecto.

Mantenimiento de su cigarro electrónico:

Este es el aspecto más descuidado por la parte de los vendedores poco profesionales. Deben dejarle claro y recordarle que los claromizadores o bien depósitos vaporizadores de su cigarro electrónico son productos consumibles, específicamente su atomizador interno que, compuesto por una resistencia, tiende a gastarse con el empleo. El resultado es que, a las poquitas semanas de empleo, la cantidad de vapor que produce no es suficiente y va a correr peligro de recaer sobre el cigarro tradicional, algo a lamentar, tras haber superado las primeras semanas. El inconveniente con el tema de los atomizadores es que, al tener un desgaste tan paulatino y alargado en el tiempo, el vapeador novato no se percatará de la pérdida de vapor, lo único que apreciará es que «el cigarro electrónico ya no le sirve» y si absolutamente nadie le ha asesorado adecuadamente, acabará por regresar al dañino tabaco.

En suma, si ha decidido parar de fumar con los cigarros electrónicos, debe tomarse de verdad todos y cada uno de los aspectos que influyen en que su propósito llegue a buen puerto. No es suficiente con adquirir un cigarro electrónico y que su adicción mantenida a lo largo de años desaparezca de un día para otro sin esmero alguno. Debe poner de su parte y no tomarse la experiencia de forma pasiva.

Recuerde que el tabaco mata a prácticamente 6 millones de personas de año en año y que vivimos un instante en el que la tecnología le ofrece una ocasión única para parar de fumar con un procedimiento al fin efectivo tras décadas sin una solución a este inconveniente. Aprovéchelo y salga de su adicción.