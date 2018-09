¿CÓMO SE HACE UN CÓCTEL CON HIELO SECO Y CÓMO DE SEGURO ES?

¿Has oído charlar de los cócteles con hielo seco en un curso de cocteleria o en un curso de bartender profesional? Si no lo has hecho, vas a alucinar. Si has oído charlar de ello, estás a puntito de ver la receta de coctel con hielo seco más chula que se haya hecho.

Ya antes de charlar de nuestro fantástico coctel con hielo seco, explicaremos lo que es el hielo seco, de qué manera se emplea y ¡lo que jamás deberías hacer con él!

¿QUÉ ES EL HIELO SECO?

Hielo seco es el nombre común del dióxido de carbono (CO2) sólido. Toma este nombre pues cuando se calienta no se funde, sino se transforma de manera inmediata en gas. El término científico es sublimación.

¿PARA QUÉ SE UTILIZA?

El hielo seco se sublima a la helada temperatura de -78º y en consecuencia se emplea como agente refrigerante. Acá señalamos ciertos usos frecuentes del hielo seco:

Para crear efectos singulares como humo y bruma.

Para adecentar equipos industriales.

Para congelar de manera rápida el alimento y asegurar su lozanía.

Para congelar cañerías cuando se están reparando.

¿QUÉ NO SE DEBE HACER NUNCA CON HIELO SECO?

Es la muy baja temperatura del hielo seco lo que lo transforma en algo peligroso; no obstante, si se manipula adecuadamente, es absolutamente seguro. Estas son las cosas que no deberías hacer jamás con hielo seco:

Jamás tragues o bien metas hielo seco en la boca.

Jamás dejes que el hielo seco te toque la piel pues puede provocar quemaduras graves.

Jamás manipules o bien guardes hielo seco en circuitos cerrados.

Jamás sirvas una bebida con hielo seco sin informar al cliente del servicio.

¿POR QUÉ Y CUÁNDO DEBERÍAS HACER CÓCTELES CON HIELO SECO?

Recuerda siempre y en todo momento preparar cócteles con hielo seco en presencia de un profesional capacitado.

Los cócteles con hielo seco son idóneos para las fiestas. Prepara una remesa de ponche y ponle un tanto de hielo seco para crear un centro de mesa festivo increíble. Halloween es una ocasión ideal para usarlo y hacer que las bebidas parezcan calderos hirviendo.

Si eres bartender y ya has trabajado con hielo seco, bien sabes que va a ser el mejor factor sorpresa y que siempre y en toda circunstancia deja a los clientes del servicio con la boca abierta.

¿CÓMO SE PREPARA UN KENTUCKY COFFEE?

Nuestro coctel con hielo seco ha sido desarrollado por Jonathan Van Dorp, el instructor jefe de EBS Ámsterdam. Los chicos de EBS Ámsterdam son conocidos por sus habilidades en mixología y por ellas se les reconoció en la Convención EBS de dos mil diecisiete, cuando ganaron el premio a la «Escuela del año».

Volviendo al Kentucky Coffe, Jonathan nos explicó por qué razón usa una prensa francesa en este cóctel:

«En primer sitio, usamos una prensa francesa a fin de que el hielo seco no se consuma de forma directa. Seguidamente, y más esencial todavía, deja que el hielo seco se evapore y desprenda un exquisito aroma a limón y salvia sobre el cóctel»

Ahora que lo sabes todo sobre el hielo seco, acá tienes la lista de ingredientes y pasos precisos para preparar nuestro coctel con hielo seco, el Kentucky Coffee.

Ingredientes

cuarenta ml de Woodford Reserve

veinte ml de Amaro Montenegro

diez ml de sirope de arce

treinta ml de café recién hecho

Procedimiento

Tallar un pedazo de hielo

Incorporar cuarenta ml de whiskey Woodford Reserve

Agregar treinta ml de café recién hecho

Después, agregar diez ml de sirope de arce

Finalmente, agregar veinte ml de Amaro Montenegro

Echar un tanto de hielo y remover todo

Recortar 2 pedazos de cascarilla de limón

Introducirlos en una prensa francesa así como 2 hojas de salvia

Prensar la mezcla en la prensa francesa

Echar un pedazo de hielo seco y dejar que el vapor rebose por los vasos

Verter el líquido sobre el hielo y servirlo con una hoja de salvia

Ahora, échate atrás y ¡contempla tu coctel mágico con hielo seco!