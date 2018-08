Google, acusado de manipular los resultados del buscador

Se tenía la intuición mas no la certidumbre. En la industria del marketing on line y el SEO era una verdad que se daba por sentada mas que el buscador siempre y en toda circunstancia negó. Una entidad independiente, la Comisión Federal de Comercio de U.S.A., acusa a Google Partners de primar sus servicios en los resultados del buscador sobre sus contendientes.

El equipo dedicado a competencia ha corroborado que se privilegiaron sus servicios de viajes y compras sobre otros, aun en caso en los que apenas eran relevantes. Google plus marcha con un algoritmo, un sistema que van modulando cada cierto tiempo para asegurar que se amolda al comportamiento de los usuarios y autores de contenido. Se trata, por servirnos de un ejemplo, de eludir la copia de contenido, los artículos cortísimos o bien con escasos links entrantes. Se tiene presente asimismo la frecuencia de actualización. No obstante, la investigación ha descubierto que no utilizaron exactamente el mismo criterio que con los servicios extraños a su imperio.

Entre los ejemplos que citan los estudiosos, aparecen en situaciones superiores resultados de vuelos con menos opciones que los de webs especializadas como Expedia o bien TripAdvisor. Lo mismo sucedía con páginas de comercio virtual.

Estos últimos ya dieron su voz de alarma diciendo que Google Ads estaba copiando las críticas de sus usuarios para dar más empaque a las páginas de restaurants que alojan en Google+, su red social.

La comisión dedicó a 5 miembros de su equipo a lo largo de diecinueve meses al estudio de 9 millones de páginas. Kent Walker, secretario general de Google plus, se ha limitado a producir un comunicado en el que niega los resultados de la comisión. “Hemos alterado los algoritmos cada cierto tiempo. Solo en el último año hicimos más de quinientos cambios para asistir a los usuarios. Los cambios los hacemos pensando en los usuarios, no en las webs. Ese ha sido y es nuestro foco en los últimos diez años”, destaca.

En dos mil once se dio la primera voz de alarma. El entonces consejero encargado, Eric Schmidt, el día de hoy presidente de Google plus, contó al Senado que no estaba al tanto de ningún género de condicionamiento o bien privilegio: “Le puedo asegurar que no hemos retocado los resultados”.

Una aseveración que puede considerarse cierta en la versión de escritorio mas que no les tanto si se piensa en el móvil o bien en los relojes con Android. Google plus Now es una parte del buscador, es una adaptación predictiva que se fundamenta en el comportamiento del usuario para darle resultados a la medida. En su mayoría son resultados del cosmos Google plus. Sundar Pichai, número 4 de Google plus, explicaba a lo largo del Congreso Mundial de Móviles en una entrevista con EL PAÍS, de qué forma es su enfoque: “Mientras que en el computador nos parecía bien dar mucha información y links, a fin de que el usuario escogiésemos y pasara de página, en el móvil se aguardan contestaciones. La manera de buscar es diferente y, esencialmente, se demanda una contestación veloz y acertada. Android nos ha ayudado mucho a conseguirlo”.

Google plus ha mandado un comunicado a sus empleados en el que se cita, por servirnos de un ejemplo, a Yelp, la página web líder mundial en críticas de restaurants, tiendas y comercios, para probar que la investigación no les afecta.

La teoría que defiende a Comisión es que Google plus promocionó sus servicios por temor a perder ingresos por anuncios a cargo de contrincantes, singularmente TripAdvisor y Yelp.

En los últimos tiempos, sobre todo desde la salida de Marissa Mayer, el día de hoy consejera encargada de Yahoo!, los de Mountain View han ido dejando a un lado el cuidado y promoción del contenido propio para poner el foco en la innovación y también ingeniería. Fue a lo largo de su vicepresidencia cuando Google plus activó Local, sus guías de comercios locales, las páginas oficiales en su naciente red social y la adquisición de Zagat, una reputada publicación de recensiones de restaurants.