¿Quieres mejorar o aprender inglés? Conoce aquí 15 consejos para lograrlo

1. Dedica un tempo al día

Primero y siendo realista, tienes que dedicar todas y cada una de las semanas tiempo para aprender ingles, aunque sean pocos minutos al día. Mi consejo para aprender vocabulario es muy simple. Mira el punto dos.

2. Aprende 4 palabras en inglés cada mañana

Todas y cada una de las mañanas piensa 4 palabras en tu idioma que no sepas en inglés y escríbelas en un bloc de notas. Aun ya antes de coger la taza de café, utiliza un diccionario o bien Internet para buscar el significado de las palabras en inglés. Estas serán tu vocabulario del día. Debes repetir las palabras durante todo el día. Lleva contigo el bloc de notas, en el vehículo, en el bolso, en tu mesa, ¡tenlo siempre y en todo momento a mano! Fácil – y sólo te va a llevar unos minutos al día. Aprender en inglés 4 palabras nuevas al día supone un total de 28 palabras nuevas a la semana. Y no te preocupes si no estás completamente seguro de estar usando las palabras apropiadamente, se trata de que por lo menos te expongas a nuevo léxico.

3. ¿Eres de mañanas o noches?

¿Funcionas mejor de noche o bien por la mañana? Decide cuándo te encuentras en mejores condiciones para aprender inglés de forma fácil, y escoge la hora que mejor te vaya.

4. Halla tu mejor forma de aprendizaje

En general un niño aprende rodeado de su lengua materna, vive una inmersión lingüística y poquito a poco, con los años, va aprendiendo diferentes aspectos de su idioma. Aprende a leer, escribir, escuchar y charlar. Ciertas cosas serán más simples que otras, mas todas son muy importantes. Con lo que para aprender inglés de forma rápida y fácil, piensa lo mucho que te asistió a aprender tu idioma; leer, escribir y charlar y también intenta recordar qué procedimiento te resultaba más simple. Por ejemplo, si te parecía simple aprender leyendo en el instituto, trata de localizar libros simples en inglés para leer y aumenta de este modo tu confianza, tu léxico y la comprensión. O si disfrutabas con la gramática, haz actividades de gramática online con EF English Live.

5. Busca pautas a seguir y aprender inglés

Por ejemplo en la pronunciación como ‘what, where, when’, ‘the cat, sat on the mat’, o en la conjugación de los verbos como ‘go, going, gone’. Ve de lo simple a lo difícil, si bien a veces es bueno desafiarte en tanto que intentar expresar algo más complicado te motivará para aprender aún más. Cuando estés aprendiendo vocabulario, asocia la palabra con una imagen en tu cabeza. Por servirnos de un ejemplo, para ‘flower’ imagínate una bonita planta medrando, mientras que puedes meditar en alguien usando ‘flour’ para hacer pan.

6. Estudia ya antes de cada clase de inglés de manera fácil

Mi siguiente consejo es investigar sobre el tema de la próxima clase de inglés online o presencial. Impresiona a tu profesor/a conociendo el vocabulario relacionado o bien es posible que hayas encontrado preguntas que quieres efectuar. Procura iniciar sesión en el PC diez minutos ya antes de la clase y prepara tu cabeza para el inglés. Leer sobre el tema anticipadamente puede asistirte a prepararte para la clase y permite que te expreses mejor. Como es natural, nuestros profesores de EF English Live y EF English Centers están para asistirte a entender y practicar contigo, pero dedicar un poco de tiempo antes a prepararte no te hará ningún daño.

7. Cambia de profesores en las clases de EF English Live y EF English Centers

Hablando de acentos, ¿te imaginas hablando sólo con profesores de América o bien Australia? Sé que ciertos estudiantes se sienten cómodos con ciertos profesores o acentos, pero esto puede significar limitar tu competencia oral en el futuro. Es una gran idea mudar de profesores a fin de que oigas como son los sonidos en inglés por todo el planeta.

8. Escucha lo que afirman los demás compañeros de la clase

Durante clase grupal, ciertos estudiantes bajan el volumen de sus compañeros hasta el momento en que llega su turno de charlar. ¡No es una gran idea! Escucha lo que afirman los demás. Primero, es posible que cometan fallos que también haces y los dos podéis aprender cuando el maestro le corrija. Segundo, el inglés es universal. Tienes que habituarte a escucharlo en gente de todo el planeta. Un francés hablando inglés puede sonar diferente a un chino. El inglés es el idioma del planeta, con lo que es importante comprender las alteraciones.

9. Repasa la lección y apuntes después de cada clase

Al final de la clase, no olvides repasar las diapositivas y el vocabulario o vuelve a leer los apuntes para ver las correcciones. Si hay palabras que no sabes, escríbelas y revísalas más tarde. Al día después procura repasar escribiendo lo que has aprendido o hablando con alguien sobre la clase en inglés.

10. Ve películas o bien series y escucha música en inglés

Busca el mayor número de oportunidades para oír el idioma que estás aprendiendo. Si vives en un país donde se ven canales de habla inglesa en la televisión, ¡sintonízalos! Si tienes que hacer alguna tarea en casa, deja la televisión encendida de fondo. Aunque no te des cuenta, tu cerebro está absorbiendo el idioma. Por otra parte, en Internet es muy simple ver una película las veces que desees con subtítulos para comprobar el significado con Netflix. O bien escoge películas de acción en las que la historia es más fácil de entender. Entonces, lee una sinopsis para ver si has entendido lo que ha pasado. Aun puedes intentar redactar una crítica sobre la película. Oír música en inglés, los audiolibros o podcasts asimismo son una excelente opción. Lo puedes hacer en tu tiempo libre, mientras limpias en casa o en camino al trabajo. Incluso si no lo comprendes todo, estarás expuesto al inglés y poco a poco se irá desarrollando tu capacidad de comprensión.

11. Utiliza la app para tablet de EF English Live y EF English Centers

La tecnología móvil nos da la oportunidad de superar este déficit de tiempo transformando el “tiempo inactivo” en “tiempo útil”. En mi caso, mi tableta me proporciona acceso a 3 o cuatro horas productivas más a la semana, sin restárselas al sueño, familia, etc. Con mi tableta, ahora puedo hacer algo útil mientras que espero el autobús, viajo en tren o me termino el café de tras comer. Si debo aguardar unos treinta minutos aquí o bien allí entre asambleas, mi tableta me pone fácil conseguir algo interesante y valioso sin agobios. En la vida hay muchos huecos que podemos ocupar con labores útiles si la tecnología precisa es portátil y siempre está alcanzable. Por eso hemos hecho EF English Live portátil. La meta número 1 de nuestra escuela virtual de inglés siempre ha sido hallar formas de hacer más simple y cómodo el aprendizaje del inglés en línea. Por eso ahora, aparte de nuestros nuevos contenidos mejorados, la fácil progresión de nivel, y el acceso a más clases en grupo día a día, EF English Live y EF English Centers ya está disponible para iPad® y tabletas Android.

12. Conoce compañeros de estudio en EF English Live y EF English Centers

Organizad todas las semanas un momento en inglés. Quedad para chatear y hablar pero sólo podéis charlar en inglés.

13. Pacta una hora por semana de inglés con tu familia

O alcanza un acuerdo con tu familia para que el desayuno de todos los sábados sea vuestro momento en inglés. ¡De esta manera todo el planeta aprenderá inglés y se beneficiará de tus clases!

14. Trata de pensar en inglés

Probablemente mi consejo para aprender inglés favorito, es pensar en inglés. Sí, me has oído bien, intenta pensar en inglés. No importa lo ocupado/a que estés, ya antes de hacer algo debes pensar, ¿cierto?? ¿Por qué no meditar en inglés? Oblígate a hacerlo. Será bastante difícil al principio pues el cerebro deseará de forma natural meditar en tu idioma. Si no sabes de qué manera se afirma una palabra, escríbela en el bloc de notas que llevas contigo a mano y pregúntala en clase o bien búscala. Sé que puede parecer una locura (creo que de ahí que me gusta tanto), mas confía en mí, te va a ayudar. Hazlo asimismo en voz alta, pero mejor no en público, no queremos que absolutamente nadie piense que te estás volviendo loco/a.

15. Fíjate metas semanales y mensuales.

Me agrada sentarme todos los domingos por la noche y ver lo que tengo que terminar la próxima semana y completar al final del mes. Esto es algo que también deberías hacer. Sentarte una vez por semana y decidir dónde quieres estar la semana siguiente. ¿Deseas terminar una lección de la unidad? Quizá, cuando acabe el mes te agradaría poder redactar sobre ti mismo/a con un nivel más alto. Cuando hayas fijado tus metas semanales y mensuales, haz todo lo que puedas para alcanzarlas. ¡Asegúrate asimismo de retribuirte!

Espero que hayas encontrado útil alguno de estos consejos para aprender inglés. Sigue estos consejos, aplícalos todos los días y aprende inglés de forma rápida. Cualquier exposición al inglés, tanto si es en tu cabeza, en clase como buscando en un diccionario es ventajoso y te ayuda a adquirir fluidez de forma rápida. Finalmente, no olvides felicitarte por lo que has conseguido, y no te fijes únicamente en lo que no has conseguido.