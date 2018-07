Impresoras todo-en-uno de tinta empresariales tamaño B

Imprima de manera fácil en diversos tamaños de papel que van hasta las once x 17 pulgadas (A3), impresora hp ideal para las empresas: produzca impresión a color con calidad profesional y un costo por página hasta cincuenta por cien más bajo que el de las impresoras láser.1

Impresora apta para seguridad dinámica. Destinada solo al uso con cartuchos que utilicen un chip original HP. Los cartuchos que utilizan un chip de otro fabricante podrían no marchar y los que funcionen, podrían no hacerlo en el futuro.

Recursos

Imprima en grande. Lúzcase en grande.

Impresiones de hasta 11 x 17 pulgadas (A3). Escanee y copie en formatos que llegan hasta el tamaño oficio.

La HP OfficeJet Pro 7730 es parte integrante de exactamente la misma familia que la HP OfficeJet Pro 7740, ganadora del premio iF Design Award veinte ciento setenta y tres

Resuelva las labores en un instante merced al alimentador automático de documentos de 35 páginas y consiga impresión automática a doble cara.

Acepte el control de los trabajos de impresión, escaneo, copia y fax con la pantalla táctil a color y los accesos directos que le ahorran tiempo.

Presente profesionalmente. Y asequible.

Imprima hasta el triple de páginas de texto en negro y hasta el doble de páginas en color con los cartuchos de tinta HP de alto desempeño opcionales.

Cree gráficos con colores intensos y texto en negro, ideales para folletos, presentaciones y otros documentos de la oficina.

Produzca impresiones resistentes al agua, a los borrones, a la decoloración y a los marcadores de resaltado.5

Cree en su oficina folletos, volantes, fotos y otros documentos sin bordes con una apariencia fabulosa.

Impresión móvil sencilla con la aplicación HP Smart

Imprima de forma fácil desde una extensa gama de teléfonos inteligentes y tablets.

Conecte su teléfono inteligente o tablet de forma directa a la impresora y también imprima de forma fácil sin acceder a ninguna red.

Tenga la potencia de su impresora en la palma de la mano con la aplicación HP Smart.

Basta pulsar el botón de imprimir en su smartphone o bien tablet para imprimir.