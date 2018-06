En los primeros cuatro meses del “puerta a puerta”, seis de cada diez compras iniciadas no se concretaron

Conforme datos del Correo sobre compras en estados unidos y amazon argentina, hubo quinientos treinta y 2 mil quinientos setenta y cuatro operaciones, mas el cincuenta y seis con tres por ciento no se mejoró. Más de cien productos fueron devueltos a sus países de origen.

De cada diez operaciones “puerta por puerta” que se empezaron, solo 4 envíos llegaron a manos de sus compradores.

De esta manera se desprende de los datos que compendió el Correo Argentino, a 4 meses del regreso del régimen de compras on-line al exterior.

Entre el veintiseis de agosto (día en que empezó a marchar el nuevo sistema) y el veinticuatro de diciembre, el Correo contabilizó quinientos treinta y 2 mil quinientos setenta y cuatro compras al exterior.

De ese cosmos, ciento cuarenta y seis mil quinientos veintiseis bultos fueron entregados a los domicilios de los compradores y otros ochenta y seis y doscientos diez fueron retirados en la Aduana por sus dueños. Representan el cuarenta y 3 con siete por ciento del total.

Otras doscientos noventa y nueve mil ochocientos treinta y ocho compras no se mejoraron y más de diez envíos fueron devueltos a sus países de origen por el hecho de que el comprador no lo retiró por la Aduana o bien no completó los trámites que demanda la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

En la mayor parte de los casos (ciento setenta y 2 mil setecientos noventa), los compradores no pagaron el Volante Electrónico de Pago (VEP) o bien las tasas del Correo y el producto duerme en la Aduana.

De este modo, el regreso del puerta por puerta fue considerablemente más modesto de lo que temían los mercaderes. La Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) había alertado que el régimen de compras on line podía representar que un millón de familias importasen o bien dólares americanos s veinte millones en mercancías al año.

Conforme la normativa oficial, una persona puede percibir en su domicilio bultos de hasta doscientos dólares estadounidenses y 2 kilogramos de peso y tiene una franquicia anual libre de impuestos de veinticinco dólares americanos. Desde esa cantidad, tributará el cincuenta por ciento sobre el valor de la operación.

Los envíos que superen esos montos y lleguen por Cooreo Argentino deben retirarse por la Aduana.

Asimismo puede comprarse “puerta por puerta” a través del régimen de courier, un servicio más costoso mas más veloz. La AFIP deja realizar 5 operaciones al año de hasta mil dólares americanos por esta vía. Los bultos no pueden pesar más de cincuenta kilogramos y, para eludir el comercio ilegal, no pueden importarse más de 3 unidades del mismo bien.

El régimen de envíos “puerta por puerta”, que deja percibir en casa las compras on line hechas al exterior, entró en vigencia desde el día de hoy. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) habilitó en su página web los trámites precisos para efectuar las operaciones.

El regreso del “puerta por puerta” se oficializó hace precisamente treinta días, a través de las resoluciones tres mil novecientos quince y tres mil novecientos dieciseis del fisco. Estas reglas establecieron los requisitos para traer bultos desde el exterior a través de correo y courier. Ahora, el trámite está libre.

La AFIP incorporó a su página web la opción para cargar “Envíos postales internacionales”, a la que se accede con clave fiscal nivel tres. Allá va a haber que cargar la Declaración simplificada de envíos postales internacionales.

Al cliquear en el trámite, el usuario va a acceder al Sistema Informático Malvina, que emplea la Aduana para cargar las exportaciones de comercio exterior. Allá, el usuario debe llenar el número de tracking (con el que se rastrea el bulto), el valor y la descripción de los artículos y escoger la opción de servicio “puerta por puerta” o bien retiro en sucursal.

El trámite es afín tanto para los envíos por correo o bien por curier. Mas, en el caso de los bultos que lleguen por correo, va a haber que producir un Volante Electrónico de Pago (VEP) y abonar el impuesto ya antes de percibir la adquisición. El régimen de courier contempla el pago de impuestos en el servicio.

En uno y otro sistema, el usuario va a deber confirmar a la AFIP la recepción del envío en los treinta días corridos para poder proseguir operando.

Una persona puede percibir “puerta por puerta” por correo bultos de hasta o bien dólares americanos s doscientos y dos kilogramos de peso. Va a tener una franquicia anual libre de impuestos de veinticinco dólares americanos. El resto tributará el cincuenta por ciento . Las operaciones por esta vía son ilimitadas. Los envíos que superen esos límites van a deber retirarse en la Aduana.

El régimen de courier (más costoso, mas más veloz) deja realizar 5 operaciones por año de hasta o bien dólares americanos s mil cada una y cincuenta kilogramos. Van a poder importarse por esta vía un máximo de 3 unidades del mismo bien. Los impuestos, en un caso así, dependen del régimen de importaciones.

La AFIP habilitó en su página web el micrositio www.afip.gob.ar/puertaapuerta para aclarar dudas de los usuarios.

LAS RESPUESTAS A TUS DUDAS

