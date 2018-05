Birkin, la cartera de Hermès que cuesta tanto como una casa

¿Cuánto pagarías por una cartera? ¿US dólares americanos 150, US dólares americanos 750 o bien, quizá, hasta US dólares americanos 1.000?

¿Qué pensarías de pagar más de US dólares americanos 380.000 por una sola cartera, una que es aparte de segunda mano?

Por ese dinero podrías adquirir una casa promedio en cualquier país industrializado y hasta un piso de mucho lujo en otros muchos lugares.

No obstante, alguien sorpresivamente pagó esa cantidad por un extraño modelo Birkin Himalaya de dos mil catorce, una cartera de mano en blanco mate de la casa francesa de tendencia Hermès.

Fue confeccionada con cuero de cocodrilo del Nilo y adornada con detalles en oro blanco de dieciocho quilates y diamantes engastados.

Ubrique, el pequeño pueblo de España donde se fabrican bolsos de Gucci, Louis Vuitton y Chanel (mas no lo pueden decir)

Si bien US dólares americanos 380.000 es un costo record para este santísimo grial de los bolsos, es apenas una gota en el océano tratándose del creciente mercado de adquiere y venta de este género de complementos de mucho lujo de segunda mano.

Mucho ha llovido en el planeta de las carteras exclusivas desde los días en los que la princesa Grace de Mónaco utilizara el pequeño maletín de Hermès para esconder su embarazo de los paparachi. Más tarde, el accesorio fue bautizado como el “bolso Kelly” en honor al nombre de la estrella de Hollywood.

Muchas son las celebridades que lucen este modelo de cartera, entre otras muchas las personalidades de TV Kim Kardashian y su madre Kris Jenner.

Sin embargo, estos bolsos no son bien simples frivolidades.

La casa de subastas Christie’s afirma que el mercado global de carteras de cuero de gran lujo de segunda mano ha crecido de unos US dólares americanos 7,5 millones, en dos mil once, a prácticamente US dólares americanos 36 millones en dos mil dieciseis.

Por su lado, Heritage Auctions (la casa más grande del planeta de subastas de artículos coleccionables) piensa que el mercado mundial de subastas de artículos utilizados está entre US dólares americanos 75 millones y US dólares americanos 100 millones “y va en incremento”.

En concepto de inversión, estos recursos pueden darle a tu dinero un enorme desempeño.

El banco de inversión Jefferies estima que ciertas carteras pueden producir dividendos de aproximadamente treinta por ciento por año.

Lujo de segunda mano: el imperio empresarial que brotó desde una adquiere por capricho

Las carteras producidas por Hermèsson las más cotizadas.

Rachel Koffsky, especialista en carteras y accesorios de Christie’s, afirma que las piezas de esta legendaria casa francesa “han sido confeccionadas del mismo modo y con exactamente los mismos materiales a lo largo de décadas, al tiempo que otras marcas han sido inconsistentes a lo largo de los últimos cien años”.

Agrega que las 3 carteras más reconocidas —la Kelly, la Birkin, hecha para la vocalista y actriz Jane Birkin, y la Constance, llamada de esta manera por la quinta hija de la diseñadora de Hermès Catherine Chaillet— “se han mantenido virtualmente inalteradas desde el momento en que fueron diseñadas”.

No obstante, Jefferies señala: “Entre los últimos diez a veinte años, las marcas de mucho lujo han aumentado cada vez más los costos de sus carteras y están utilizando más materiales de alta calidad, de forma que la futura franja alta del mercado no estará tan dominada por Hermès”.

Heritage Auctions comenta que, como las Hermès, las icónicas carteras con tapa de Chanel “siempre y en toda circunstancia ha sido preferidas de los paparachi para retratarlas colgadas del hombro de las celebridades más conocidas del planeta”.

Koffsky agrega que, en los años noventa, 2 diseñadores particularmente fueron responsables de abrir paso a la “era de la cartera de tendencia”: Tom Ford, entonces en Gucci, y Marc Jacobs, entonces en Louis Vuitton.

Ellos, así como los personajes de la serie de TV Sex and the City (“Sexo en la ciudad de Nueva York”), “popularizaron las carteras coleccionables”.

Qué tienen los zapatos de gran lujo Jimmy Choo a fin de que Michael Kors haya pagado US dólares americanos 1.200 millones por ellos

Eso significa asimismo que el de forma tradicional intimidante planeta de las casas de subastas se abraza a un tipo diferente de clientela.

Koffsky dice: “Las carteras tienen un atrayente amplísimo y pertenecen a una categoría con la que la mayor parte de los usuarios se sienten más cómodos que con la adquisición de un piso tradicional o bien hasta el arte ornamental”.

Jefferies asevera que las carteras son “la categoría más alcanzable” en Christie’s y que el cuarenta por ciento de los setecientos doce compradores de estas piezas son clientes del servicio nuevos para la casa de subastas.