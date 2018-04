Tl Digital

Degustaciones y catas fomentan una cultura cerca de las bebidas. En el último año han aparecido nuevos espacios que ofrecen vino y whisky en barras especializadas. Tinto Blanco Wine Bar Shop fue una de las primeras barra de tragos para eventos dedicadas al vino. Andrea Vitola, socia del local, explica que la idea nació para ofrecer un sitio en el que se puedan saborear bebidas de calidad, y para ello sostienen ciento ochenta etiquetas de vinos del mundo. Vitola destaca que la presencia de los ‘sommeliers’ en el área permite sugerir a los comensales cepas para cada ocasión y maridajes con el alimento del local. “A la gente le chifla que le guíes”, destaca Vitola, por esta razón efectúan talleres mensuales que incluyen cursos de cocina y maridaje o catas, clasificados por importadores. El ambiente es clave en las barras, puesto que son bares modernos en los que el público puede sentarse a dialogar, percibir música y, de paso, conocer un tanto más sobre las bebidas que consumen. Con esta idea, Thierry Sebasatià abrió hace 8 meses Room By DiVino, “quería sacar de la psique de la gente la idea de que tomar vino es un lujo”. Por eso decidió traer una barra estilo neoyorquina para la capital. La carta de Room tiene 100 etiquetas de vino además de coctelería a base de vinos. Mas Sebastià señala que una de las atracciones son las minicatas. Ofrecen diez estilos diferentes de estas experiencias, en donde el comensal puede degustar 3 tipos de vinos diferentes, entre blancos, tintos, espumantes, entre otros. Acá, la clave se encuentra en que el público degusta a su ritmo. Mediante fichas para cada copa se conocen los aromas y sabores que se deben sentir en cada paso de la cata. Incluso así, un par de veces al mes efectúan catas dirigidas a grupos de 25 personas. Ambos expertos coinciden en que los costos asequibles dejan difundir bebidas de calidad a través de estos espacios. No solo cuenta la bebida sino más bien asimismo el servicio. “Quería que la gente entienda bien el término del servicio, beber un vino a gusto y disfrutar del momento”, apunta Sebastiá. El vino no es la única bebida con barras especializadas. Hace 6 meses se abrió en Guayas el Guayaquil Tasting Club (GTC). Un local que nació por el amor al whisky. El espacio está abierto al público, mas también sostienen membresías anuales. Adrián Vergara, gerente de Operaciones, cuenta que los asociados consiguen descuentos en las botellas y sobre todo en los eventos de cata. En GTC los acontecimientos de degustación se realizan tres veces al mes. Vergara resalta que se trabajan temáticas a fin de que el público pueda conocer whiskys por región o bien por estilos de producción, puesto que cuentan con más de ciento cincuenta etiquetas que vienen de Irlanda, EE.UU., Escocia o el país nipón, entre otros países. Para Vergara, el club busca fomentar el buen consumo de whisky e inclusive el maridaje de esta bebida con comida, pues estima que Guayaquil es una ciudad amante de este destilado. Así sean vinos o whiskys, las barras especializadas prosiguen en incremento y permiten al público adentrarse en un planeta en el que se pueden descubrir nuevos sabores y comprender mejor los gustos personales.