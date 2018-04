Del monotributo a la venta de viviendas, 10 dudas que deja la reforma tributaria

Sancionada la reforma tributaria, ahora resta que la AFIP y otros organismos reglamenten cada uno de ellos de los artículos que conforman la ley 27.430. Muchas medidas ya se encuentran actuales, por ese motivo resulta necesario apresurar los cambios normativos, para que entonces no haya idas y vueltas en los trámites que deban hacer los impositores, ni a fin de que se dupliquen sus labores, no se dé lugar a interpretaciones erradas y de esta manera estar seguros. Ejemplarizando, a continuación se resumen algunos casos y también interrogantes que el día de hoy existen sobre las modificaciones que deberían llevarse a la práctica en forma inmediata:

1-¿De qué forma se deben liquidar las cargas sociales? Desde febrero del año vigente, por cada trabajador se puede descontar un mínimo no imponible de dólares americanos dos.400, recién desde el cual se aplicarán los porcentajes de las contribuciones patronales de la seguridad social. La medida rige para cualquier modalidad de contratación establecida en las leyes laborales. Para las contrataciones de tiempo parcial, el importe se proporciona, lo mismo ocurre con el aguinaldo. Este valor se va a ir acrecentando al año un veinte por ciento , hasta llegar a dólares americanos doce en el año 2022. En función de ello, la AFIP aprobó una nueva versión del aplicativo de las cargas sociales (SICOSS v41) que va a deber usarse desde el periodo fiscal febrero 2018. La nueva versión estará disponible para su descarga desde el 3 de abril de 2018. En consecuencia, hasta esa fecha, los empleadores van a deber emplear la versión anterior del aplicativo. El servicio “Declaración en Línea” también receptará las novedades de la nueva versión del programa aplicativo. La obligación de utilizar el nuevo programa comprende las presentaciones de declaraciones juradas -originales o rectificativas- que se realicen desde el 3 de abril de 2018, pertinentes a periodos anteriores. Para aprovechar las ventajas las declaraciones juradas determinativas de los recursos de la seguridad social, pertinentes a los períodos devengados enero, febrero y/o marzo de 2018, presentadas con una versión anterior del programa podrán corregirse hasta el día treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho inclusive.

2-¿Las Pymes registradas deben presentar Ganancia Mínima Presunta? Las empresas que se registraron en la AFIP como Micro, Pymes, quedan eximidas de abonar este impuesto a partir de los ejercicios fiscales iniciados desde el 1 de enero de 2017. No obstante, a la fecha no existe la definición sobre si la declaración debe presentarse igualmente, sin ingresar el impuesto, o bien queda eliminada esa labor para los contribuyentes que adhirieron al beneficio PYME. Estas empresas ya no debieron abonar anticipos a lo largo de dos mil diecisiete.

3-¿Qué impuesto se paga en las operaciones inmobiliarias? La reforma trajo varias novedades relacionadas con estas operaciones realizadas por personas. Convivirán el Impuesto a la Trasferencia de Inmuebles con el Impuesto a las Ganancias, se va a aplicar uno o bien otro. Los resultados por las ventas desde los segundos inmuebles que efectúen las personas, en primera instancia, quedan gravados al 15 por ciento en el Impuesto a las Ganancias. El nuevo impuesto rige para las ventas de los inmuebles que se realicen solamente si fueron adquiridos a partir del año dos mil dieciocho. Si el bien se recibió por herencia, en cambio, estará alcanzado sólo en la medida que el donante que cede el bien haya adquirido el inmueble también desde este año. Para los otros casos, que no deban pagar Ganancias, proseguirá rigiendo el ITI (Impuesto a la Trasferencia de Inmuebles), en donde el escribano le debe retener al vendedor el uno con cinco por cien sobre el valor de la escritura en la medida que no sustituya el inmueble en el año. También, va a haber que ver cómo van a deber actuar los escribanos en las operaciones con inmuebles que, de ahora en adelante, estén alcanzados por el Impuesto a las Ganancias; si habrá algún régimen de retención o bien no. Otro tema esencial tiene que ver con el valor locativo de los inmuebles y el de incorporación al patrimonio que esos recursos tienen en los casos de herencias. En el primer caso el valor no va a poder ser inferior al costo de mercado, y en el segundo caso (herencias) el valor de los inmuebles se incorpora al patrimonio del heredero al importe impositivo del precedente titular o bien, de no existir, al valor de mercado. Previamente, se tomaba de referencia el valor fiscal del inmueble. Por ejemplo, si una persona recibe como herencia un inmueble que fue adquirido por el donante ya antes de la ley, y luego lo vende debería abonar el uno con cinco por cien de ITI y no Ganancias.

4-¿Los empleados que están fuera de convenio pagan Ganancias por sus desvinculaciones laborales? En las desvinculaciones que se efectúen a partir del 2018, los pagos de indemnizaciones, retiros voluntarios, o bien mutuos acuerdos que se homologuen, en la medida que superen los importes topes establecidos en las reglas laborales, tendrán que abonar el Impuesto a las Ganancias con lo que supere esos mínimos. Para el personal sin acuerdo debería regir el fallo de la Corte Vizzoti, mas no es concreto, la AFIP debería fijar una postura clara a este respecto para evitar enfrentamientos judiciales. Por otro lado, debería reglamentarse la nueva deducción de los seguros de retiro privados para poder ser descontados en el Régimen de Retención del Impuesto a las Ganancias.

5-¿Qué beneficios tienen los impositores autónomos y desde en qué momento rigen? La ley veintisiete y cuatrocientos treinta incrementó un cien por ciento la deducción singular para los impositores individuales; y un ciento cincuenta por ciento para los nuevos profesionales y los emprendedores a partir del ejercicio fiscal dos mil dieciocho, la AFIP deberá acomodar los importes de los cinco anticipos que se tengan que abonar desde el mes de agosto del año en curso y definir quiénes serán los comprendidos en el beneficio. Los que formen Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS) en vez de empresas unipersonales, deberán saber que en el Impuesto a las Ganancias tributarán con la tasa del treinta y cinco por cien , en cambio de las alícuotas progresivas que podrían ser menores.

6-¿Los cónyuges pueden optar en declarar sus bienes en forma proporcional? Desde la reforma, los recursos de la sociedad conyugal, en la medida que no sea posible atribuirlos meridianamente, podrán ser declarados un 50 por ciento por cada uno de los cónyuges. Anteriormente, los recursos gananciales los debía declarar el marido, ahora luego de la reforma opcionalmente la atribución podrá ser cambiada a la nueva redacción del artículo de la ley.

7-¿Cuáles son las ventajas que tienen las compañías en el Impuesto a las Ganancias? La tasa del treinta y cinco por ciento , con la que se grava a las empresas en el Impuesto a las Ganancias, se va a ir reduciendo de la próxima forma: para los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1° de enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2019 va a ser del 30 por ciento . Ejercicios que inicien a partir del dos mil veinte se va a aplicar la alícuota del 25 por ciento . Los dividendos deberán abonar las próximas tasas: 7 por cien para las distribuciones realizadas por las utilidades de los años 2018 y dos mil diecinueve y trece por cien para los distribuidos por las ganancias del año dos mil veinte. Por otra parte, las utilidades que se produzcan desde el año dos mil dieciocho ya no tributarán el impuesto de igualación en Ganancias.

8-¿Cuáles son y desde en qué momento rigen los cambios en el Monotributo? Los cambios regirán recién desde el mes de junio de dos mil dieciocho. Las modificaciones más importantes son: a) El coste unitario de los recursos, que deja estar en el Régimen Simplificado, pasa de dólares americanos dos.500 a dólares americanos quince.000. b) Se suprime la cantidad mínima de empleados de las últimas categorías. c) No van a poder mantenerse en el Monotributo las sociedades en verdad. d) Habrán 2 recategorizaciones anuales, en vez de 3. y también) Se permitirán las importaciones en la medida que sean insumos y no bienes de cambio. ¿Un comerciante monotributista que fue excluido del régimen pues sus productos tenían un precio unitario superior a dólares americanos 2.500, mas inferior a $ quince.000 podrá regresar al Monotributo pese a no haber pasado los tres años que exige la ley?

9-¿Exactamente en qué consisten las primordiales modificaciones en el IVA? La reducción de la tasa para los productos cárnicos de pollo, cerdos y conejos regirá desde el mes de febrero de dos mil dieciocho. El Impuesto sobre el Valor Añadido se empezará a aplicar a los servicios que vienen del exterior en forma virtual, por servirnos de un ejemplo aumentará un 21 por cien el precio de conexión de Netflix. ¿En estos casos habría que ingresar el impuesto como anticipo y después computarlo como crédito fiscal en el mes siguiente? Los que efectúen inversiones y por ese motivo generen saldos a favor técnicos, podrán destrabarlos a través de un bono que les dará el Estado para compensarlos con otros impuestos.

10-¿Cómo y cuánto paga de Impuesto a las Ganancias una persona por sus inversiones? A partir de este año, los intereses que consigan las personas físicas por los plazos fijos y por los fondos de inversión en pesos van a estar alcanzados por el Impuesto a las Ganancias, a la alícuota del cinco por cien . En cambio, si esas inversiones se realizan en dólares estadounidenses o bien con cláusulas de ajuste van a pagar el quince por ciento . Lo mismo ocurre con las utilidades que se obtienen por la venta de títulos públicos, que desde este año deberán abonar el 5 por cien de Ganancias, cuando la inversión sea en pesos, o bien el 15 por cien para las inversiones en moneda extranjera y con cláusula de ajuste. Hay una deducción anual de dólares americanos 66.917,91, que se aplica proporcionalmente a cada inversión.

Ya antes de la reforma ya venían gravadas los resultados por las ventas de acciones (sin cotización) y de participaciones societarias al quince por cien . La única inversión que prosigue exenta de impuestos es la transferencia de acciones que cotizan en bolsa y los mínimos intereses de caja de ahorro logrados por las personas. Para las sociedades todo sigue, como antes, gravado por Ganancias. ¿De qué manera paga el impuesto una persona que posee en un banco un plazo fijo e inversiones en Letes o Lebacs? ¿Retiene el banco o el inversor incluye las rentas presentado la declaración anual?