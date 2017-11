Cruceros: buena demanda con costos locales muy altos

En apenas unos días va a llegar al puerto de la ciudad de Buenos Aires el primer crucero de la época 2017/18 y de este modo se plasmará en esta industria el cambio de esperanzas en la economía argentina. Tras una modesta temporada 2016/17, este verano arribará a Buenos Aires un 34 por cien más de embarcaciones que el año precedente.

Para las compañías líderes de cruceros, Sudamérica es el segundo destino detrás del Mediterráneo, pero el costo argentino (operación de puertos, tasas, logística) y las mejoras pendientes de infraestructura portuaria son las principales demandas de las compañías para apostar por el desarrollo del mercado local.

El costo por entrar al puerto de Buenos Aires supera el día de hoy los US$ 400.000 por buque (ejemplo: Costa Cruceros, Royal Caribbean, etc), muy lejos de los US$ 150.000 en promedio que se abona en otros países. Por su parte, los costos logísticos pasaron de 7/9 por ciento en los años noventa a 30/35 por ciento actualmente, conforme fuentes del Ministerio de Transporte de la Nación.

A pesar de todo, la industria de cruceros se está reactivando por la mayor demanda. Según datos de la Administración General de Puertos, en la época 2016/17 llegaron a la terminal de la ciudad de Buenos Aires 82 buques, transportando 323.854 pasajeros, que llegan a 461.000 cruceristas sumando las terminales de Ushuaia y Puerto Madryn.

Esta temporada llegarán ciento diez cruceros a Buenos Aires, trayendo más de 420.000 visitantes. El pico máximo en la Urbe fue en 2012/13 con 510.812 pasajeros y 160 recaladas. Además de esto, en diciembre se sumará Mar del Plata como destino de cruceros, con la oferta de Alteza Cruises, compañía de capitales nacionales.

Cuestión de costos Javier Massignani, director de MSC Cruceros Argentina, asegura que “la demanda está firme”, en un mercado “ávido de cuotas y que reacciona realmente bien a las promociones”. Para la época que va de noviembre de dos mil diecisiete a abril de 2018 transportará cuarenta y cinco pasajeros en Sudamérica. “El MSC Poesía es un navío pensado para argentinos, con toques locales como el alimento más adaptada al gusto local”, señala. Además, están el MSC Magnífica, un barco destinado al turista brasileño, y el MSC Música, que llega hasta el nordeste brasileño.

Massignani afirma que tienen “una limitante para medrar por los costos y la infraestructura”, y agrega que las terminales portuarias de la ciudad de Buenos Aires y de Río “son las más caras del mundo”. A pesar de ello, confía en tener una buena temporada. “Para el pasajero europeo, Buenos Aires es tentador”, de ahí que el transatlántico a Sudamérica “es la primera cosa que se vende”, confiesa.

Por su lado, Costa Cruceros festeja sus 70 años con una campaña de grandes descuentos y beneficios a bordo. Habrá treinta por ciento más de capacidad, con dos navíos en Sudamérica, el Costa Fascinosa, con salidas desde Buenos Aires, Montevideo y Rio de Janeiro; y el Costa Favolosa, partiendo desde Santos. Estiman que el Costa Fascinosa transportará 35.000 huéspedes.

Darío Rústico, gerente general de Ventas & Marketing en Sudamérica para Costa Cruceros, explica que la operación portuaria “eleva los costos totales y los riesgos para la compañía de operar en la región” y sostiene que “hacen falta inversiones en la industria a nivel local para poder desarrollar mejor esta actividad”.

“En el mercado argentino, los destinos más solicitados son Caribe con 49 por ciento de las reservas y Sudamérica —saliendo de Buenos Aires— con veintidos por ciento de las reservas”, asegura Guido Glikin, country manager de Despegar Argentina. Si bien Argentina es un destino de cruceros, “no es el más elegido por los cruceristas de otros países”, apunta.

Jorge Metz, subsecretario de Puertos y Vías Navegables, recuerda que el Gobierno impulsa una mesa de diálogo para servicios de practicaje, con lo que “aspiramos a bajar entre veinte por cien y 30 por ciento el costo” y estima que el pacto “tiene que estar cerrado ya antes de diciembre”. Para Metz, el costo de operación en el puerto puedellegar a “casi US$ 500.000 por recalada por buque” y recuerda que el Estado está ampliando el muelle del puerto de Ushuaia y también iniciando obras en 2 muelles de Puerto Madryn “que permitirán la llegada de más cruceros”.

En esta línea, el Ministerio de Turismo de la Nación promueve el desarrollo de cruceros fluviales por la Hidrovía Paraguay-Paraná. El plan prevé la construcción de cinco puertos en cuatro provincias y trabajos de dragado para la entrada de navíos de gran porte.

