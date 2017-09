El negocio de las franquicias

El nuevo escenario económico y político argentino prevé buenas expectativas en el mercado de las franquicias, un negocio que ha probado ser exitoso en el tiempo.

A partir del sistema de franquicias, el dueño de un término de negocio o una marca puede expandirse, no solo en el país sino más bien también en el exterior. De esta forma, el franquiciado cuenta con la seguridad de que está emprendiendo un negocio seguro: ya tiene un nombre reconocido en el mercado y el know how para desarrollarlo.

Para que el negocio funcione exitosamente, además, debe existir una buena relación entre franquiciante y franquiciado, y a éste último debe gustarle la marca, consumirla y saber que marcha.

Qué debe hacer un franquiciante:

1- Ser sumamente cauto al instante de seleccionar a quién otorgar una franquicia.

dos- Mantener una fluida relación con los franquiciados.

tres-Capacitar de manera permanente a sus franquiciados en todas la áreas que comprenda el negocio.

cuatro-Acompañar en el proceso de inicio del negocio.

5- Controlar de forma continua el desempeño de cada una de sus franquicias y así proteger el valor de su marca.

6-Conocer al franquiciado personalmente, quien tendrá contacto permanente con los mandos medios, mas a su vez genera confianza el hecho de que sepa quién es el dueño del negocio y se relacione.

Qué NO debe hacer un franquiciante:

1-No entregar la franquicia a cualquiera que posea el dinero para realizar la inversión.

2-No abrir muchas franquicias al mismo tiempo si no se cuenta con los recursos para dar contestación a todos los clientes del servicio.

3- No expandirse al exterior sin conocer las diferencias culturales del nuevo destino y sin amoldar el negocio a las características que dicha cultura requiere.

4-No prestar atención a los reclamos o sugerencias de sus clientes, que muy frecuentemente ayudan a progresar el término de negocio.

cinco-No recortar la relación con el franquiciado una vez terminada la transferencia del know-how.

Asesoraron: Susana Perrotta y Diego Domínguez directores de FISK Argentina

Cursos de Ingles – FISK en ARGENTINA

FISK llegó a la Argentina en 1986. Hasta la actualidad han pasado por sus aulas más de 200 mil alumnos que estudian bajo un procedimiento propio que destaca el desarrollo de la comunicación oral.

Desde Jujuy a Santa Cruz, el programa académico de FISK llega a las aulas de sus institutos y a las casas de cada alumno mediante la plataforma virtual Cyber FISK.

Hoy día FISK nuclea a más de cincuenta institutos de Ingles en la Argentina. Esta cifra la convierte en la red más esencial de institutos de inglés en nuestro país. Cada instituto trabaja con exactamente los mismos productos y ofrece la misma calidad educativa.

FISK Argentina es Centro Binacional de las Universidades de Michigan y Cambridge – CaMLA. FISK Casa Central, nuclea, administra y distribuye la evaluación internacional que el programa académico internacional de CaMLA ofrece. Además, en la Argentina, FISK ha otorgado la representación de dichos exámenes autorizando a distintos institutos FISK.

Más Información: http://www.fiskingles.com.ar/