Microsoft Dynamics GP y Microsoft Office System

Introducción

Las empresas necesitan soluciones que reflejen la manera en que la gente realmente trabaja-las tareas que realizan, la información. Para mas informacion visita http://www.tiiselam.com/.

Utilizan, las herramientas y formatos que tienen sentido para sus trabajos individuales y que les ayudan a trabajar más

Productivamente. Los principios rectores detrás de Microsoft Dynamics GP están diseñados para satisfacer esas necesidades.

Ellos son la base para una solución que ofrece una experiencia de usuario personalizada, una interoperabilidad profunda

Aplicaciones que las personas usan todos los días y opciones de implementación que se ajustan a las necesidades organizativas específicas de los clientes.

Este documento ofrece puntos destacados de cómo Microsoft Dynamics GP y el sistema Microsoft® Office funcionan juntos

Para ayudar a las personas a optimizar la productividad, acceder y analizar información, y colaborar y conectarse de forma segura

En toda la organización, independientemente de si están trabajando en Microsoft Dynamics GP u otros

Aplicaciones. Microsoft Dynamics GP combina robustas capacidades de gestión empresarial con productos y

Tecnologías que incluyen:

• Productividad, análisis y

Comunicaciones, incluida la Oficina de

Excel®, Office Word, Office Outlook® y Office

PowerPoint®.

• Microsoft Office SharePoint® Server 2007, que ofrece

Potente colaboración, flujo de trabajo y

Gestión que alcanza a través de equipos internos,

Departamentos, y más allá a clientes, proveedores,

Y socios.

• Productos adicionales de Microsoft Office y

Tecnologías como Office Visio®, Office

InfoPath, Microsoft MapPoint® y más.

Igualmente importante, Microsoft Dynamics GP ofrece opciones. Puede elegir implementar Microsoft Dynamics GP

Junto con las aplicaciones del sistema de Microsoft Office y obtener una productividad flexible, multifacética, análisis y

Capacidades de intercambio de información. También puede optar por implementar Microsoft Dynamics GP con Office SharePoint

Server 2007; Esta opción ofrece nuevas dimensiones para conectar personas, procesos e información

Que agrega grandemente al valor de Microsoft Dynamics GP. Puede acelerar su implementación y agregar la

Soluciones que trabajan para usted cuando sea el momento adecuado. Independientemente de su elección, Microsoft Dynamics GP permite

Ampliar la potencia de su solución de gestión empresarial en toda la organización.

Ampliar el alcance de la productividad

Microsoft Dynamics GP alimenta el impacto personal de todos en

Su organización puede traer a la mesa, entregando una experiencia de usuario

Modelado en torno a las tareas específicas de rol-todos conectados y

Consistente con el sistema familiar de Microsoft Office.

• Nuestra interfaz de usuario tiene la apariencia de Microsoft

Office, por lo que si los empleados están trabajando

Microsoft Dynamics GP o el sistema de Microsoft Office,

Se sentirán como en casa. La interfaz refleja la parte izquierda

Navegación y favoritos de usuarios que la gente ya conoce y usa en Office Outlook.

• Las páginas de inicio basadas en roles (RoleTailored home-called Role Centers) facilitan que las personas vean sus prioridades de trabajo

Y acceder a la información y las tareas que necesitan para su trabajo específico, no sólo el trabajo de nadie.

• Simplifique las tareas cotidianas con Action Panes dentro de Microsoft Dynamics GP-inspirado por el 2007

Sistema de Microsoft Office. Los paneles de acción son barras de comandos intuitivas, específicas de tareas que aparecen en

Todas las listas de navegación, lo que facilita a las personas clasificar y filtrar registros y realizar múltiples tareas

Desde una sola ventana.

• Recibir alertas y notificaciones automáticas directamente en Office Outlook.

Sin dejar el “hogar” familiar que Microsoft Dynamics GP ofrece, la gente también puede:

• Utilizar etiquetas inteligentes para acceder rápidamente a Microsoft

Datos de Dynamics GP de Office Word, Office

Excel y Office Outlook, incluidos

Cliente, vendedor, inventario y

Información de la cuenta del libro mayor.

• Publicar informes de Microsoft Dynamics GP

Para un fácil acceso dentro de la base de Outlook

Interfaz, para que la gente pueda acceder

Información que necesitan sin tener que

el sistema.

• Enviar estados de cuenta y facturas

A través de Office Outlook.

• Crea rápidamente letras personalizadas que

Información de Microsoft Dynamics GP en Office

Palabra para asegurar comunicaciones oportunas

Con clientes y socios.

• Crear formularios de Office InfoPath que

Información especificada de Microsoft Dynamics

GP y ponerlo a disposición de

Tanto usuarios como no usuarios.

• Aproveche Office Visio, Office PowerPoint y otras aplicaciones de productividad de Office para

Superficie de datos de Microsoft Dynamics GP en fácil de entender, los formatos gráficos.

• Planifique la entrega eficiente y las rutas de llamadas de servicio utilizando Microsoft MapPoint.

Eso es sólo un vistazo de las formas en que Microsoft Dynamic GP y el sistema de Microsoft Office ayudan a las personas a trabajar

Más productiva, con las herramientas más relevantes para sus trabajos. En las secciones que siguen, tomamos una

Una mirada más cercana a cómo la combinación de dos sistemas innovadores amplía el alcance de la perspicacia y la colaboración.

Amplíe el Alcance de la Perspicacia

El éxito empresarial depende de un análisis eficiente de la información,

Y la presupuestación. Cuando las personas pueden trabajar con

Inteligencia de negocios, pueden dedicar su tiempo a lo que

Importante-capturar, evaluar y compartir información que

Conduce operaciones eficientes, decisiones de negocio inteligentes e intuitivas,

Y rendimiento de rendimiento de la ganancia. Y cuando las personas puedan localizar,

Acceder, analizar y compartir información mientras trabaja fuera

El sistema, su organización gana la capacidad de mantener a todos

Eficiente, informado y conectado.

Combate el impacto estratégico con Office Excel

Con Microsoft Dynamics GP, las personas pueden revisar, editar y manipular datos mediante Office Excel, uno de los

Las aplicaciones de hojas de cálculo más conocidas del mundo. Al aprovechar Office Excel para el análisis de datos, las personas

Trabajar en Microsoft Dynamics GP puede proporcionar rápidamente información a los tomadores de decisiones ya las partes interesadas

Que no están conectados al sistema, ampliando la inteligencia de negocios en toda la organización.

Microsoft Dynamics GP incluye más de 200 informes incorporados de Office Excel que las personas pueden

Personalizarse para satisfacer necesidades específicas.

• Transformar rápidamente los datos de Microsoft Dynamics GP en una visión flexible y rápida con Office Excel

PivotTables® y gráficos gráficos.

• Cree listas personalizadas de Office Excel que se conecten a

Datos de origen, permitiendo la generación de

Información empresarial de Microsoft Dynamics GP

Dentro de Office Excel.

• Analizar datos de múltiples ángulos y vistas.

Realizar análisis y comparación al minuto

Con informes actualizables de Office Excel.

Cubos de Análisis, basados en Microsoft

Las tecnologías SQL Server®, permiten a

Ver la información en los formatos que prefieren

Y compartirla con otra organización.

• Actualizar datos desde una única ubicación. Automáticamente

Actualizar datos en Office Excel sin

La necesidad de exportar desde Microsoft Dynamics

GP. Despliegue rápidamente los informes de Office Excel

Office SharePoint Server 2007, obtenga acceso a

Report Center realiza informes a través de Office Out