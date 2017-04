4 errores a evitar durante una auditoria de sitio web

Como todos los expertos en SEO saben, la clasificación en los motores de búsqueda es una búsqueda notoriamente impredecible. Cada actualización puede resultar en un impacto fuerte e imprevisible. Los días de clasificación simplemente añadiendo palabras clave a sus etiquetas de título, etiquetas de cabecera y contenido para obtener unos backlinks son más. La dura verdad es que un gran número de empresas de marketing luchan para mantenerse al día con los cambios en http://marketing-digital.com.ar/.

Hay un montón de factores que los motores de búsqueda tienen en cuenta al determinar su posición. Algunos de los grandes son:

Calidad del contenido

autoridad

sensibilidad

Velocidad del sitio web

Saber cómo mejorar exactamente esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Por lo tanto, siempre habrá una necesidad de realizar una auditoría de calidad. Tenga en cuenta que una auditoría en profundidad no es una tarea que usted puede hacer en un par de horas. Dependiendo del tamaño del sitio web de su empresa, puede tardar unos días en completarse.

A lo largo del proceso de auditoría, hay varios descuidos clave que pueden significar desastre para su clasificación en los SERPs. Hablemos de cuatro de ellos.

1. Caminar antes de arrastrarse

Primero apagado, para diagnosticar problemas en su Web site, usted necesita tener un cuadro claro y completo de qué exactamente usted está trabajando con. Por lo tanto, es esencial que realice un rastreo exhaustivo de todo el sitio web. Si omite el rastreo antes de realizar cambios, básicamente está tomando disparos en la oscuridad.

Si es nuevo en la auditoría, comience eligiendo una buena herramienta de rastreo. Recomiendo Araña Screaming Frog SEO debido a su simplicidad y precio razonable. Sin embargo, si usted está buscando gratis, BeamUsUp es otra gran herramienta para usar.

Comience por introducir su sitio web en el campo URL.

También puede elegir sus subdominios (si procede) para rastrear.

Este proceso es un ingrediente clave para una auditoría exitosa. Forma la hoja de ruta para el resto de la tarea y siempre debe ser el primer paso.

2. No dar prioridad a la accesibilidad

En pocas palabras, si los motores de búsqueda y los usuarios no pueden acceder a su sitio web, todo el tiempo y los recursos que pones en el diseño de sus páginas de destino y la creación de su contenido de marca es básicamente inútil. Dicho esto, desea poner los motores de búsqueda en la mejor posición para indexar su sitio web.

Ahora, usted no necesita los motores de búsqueda para rastrear e indexar cada archivo en su sitio. Puede utilizar el archivo robots.txt para especificar qué páginas y carpetas deben rastrearse y cuáles no. Esto es lo que podría parecer un archivo robots.txt:

En la captura de pantalla de arriba, el propietario del sitio web ha “rechazado” ciertas secciones del sitio web de ser rastreado. Es importante comprobar este archivo para asegurarse de que no está restringiendo el acceso de rastreador a secciones o páginas importantes de su sitio web, ya que esto puede no presagiar bien en su clasificación.

Las páginas individuales se pueden bloquear de los índices de los motores de búsqueda mediante la etiqueta meta robots noindex. Por lo tanto, es fundamental buscar páginas que puedan haber implementado por error esta etiqueta. Esto es lo que la metaetiqueta sería como:

El rastreo inicial de su sitio web revelará probablemente una serie de códigos de estado HTTP. Si estás usando Spider SEO de Screaming Frog, tendrás que mirar en estos en la pestaña “Códigos de Respuesta”.

Éstos son algunos de los códigos de estado HTTP para mantener un ojo hacia fuera para:

200: Ok – Todos (rastreadores y usuarios) llegaron a la página deseada. Este es el código para “correcto”.

301: Redireccionamiento permanente: tanto los rastreadores como los usuarios son redirigidos a una nueva ubicación, que se considera permanente.

302: Redireccionamiento temporal: los rastreadores y los usuarios son redirigidos a una nueva ubicación, pero la nueva página se considera temporal.

404: No encontrado – Falta la página deseada.

503: Servicio no disponible: el servidor no puede procesar la solicitud.

Empiece mirando todos los redireccionamientos (301 y 302). Google insiste en que no hay dilución de PageRank cuando se utiliza un redireccionamiento 30x de cualquier tipo, lo que significa que los redireccionamientos 301 y 302 deberían preservar el valor de PageRank. Sin embargo, muchos SEOs son escépticos de esta afirmación. Por el momento, es recomendable asegurarse de que está utilizando redireccionamientos 301 a través de la tabla, a menos que una redirección sea verdaderamente temporal.

A continuación, el error 404 se puede abordar de varias maneras. Puede indicarle al servidor que redirija la página 404 a una página diferente. En algunos casos, es posible que incluso desee restaurar las páginas que ha eliminado si parece que todavía tienen valor para los buscadores. Si bien los errores 404 no causan ningún daño irreparable, pueden hacer que su sitio web parezca descuidado. Recomiendo mirar hacia fuera para éstos por lo menos una vez al mes – si usted tiene un Web site grande, una vez por semana.

503 errores significa que el servidor está inactivo. Estos se utilizan normalmente durante las interrupciones y dejar que los motores de búsqueda saben volver en breve.

