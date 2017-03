Hoteles con estrellas Michelin que garantizan una experiencia única

La gastronomía se ha convertido en un elemento muy importante a la hora de decidir a donde viajar y claro esta, donde hospedarse. El simple deseo de conocer y vivir la experiencia de un restaurante calificado como el mejor por la afamada guía Michelin puede ser el motivo principal para volar hasta un lugar en particular y poder gozar de un encuentro sublime con la comida. Los reconocimientos no son solo para los restaurantes independientes, también para los que son parte de un hotel, como los de Small Luxury Hotels of the World™ (SLH) los cuales ofrecen a los viajeros restaurantes ganadores de estrellas Michelin dentro de sus hoteles.

La guía francesa Michelin es la calificadora más estricta a nivel mundial de hoteles y restaurantes, ganar una, dos o tres estrellas logra que los establecimientos se vuelvan famosos casi de la noche a la mañana. Los restaurantes se califican de la siguiente manera bajo el esquema Michelin: Una estrella, muy bueno dentro de su categoría; dos estrellas, calidad de primera clase en su tipo y tres estrellas, cocina excepcional.

Estos son algunos de los hoteles que cuentan con restaurantes reconocidos con la codiciada estrella:

Grand Hotel Villa Castagnola, Lugano, Suiza: En alguna época, ésta villa fue casa de miembros de la aristocracia rusa. El hotel cuenta con tres restaurantes, entre ellos Gallery Arte Al Lago, el único restaurante con estrella Michelin en Lugano que ofrece una experiencia muy especial. El chef Frank Oerthle creó platillos con peces del lago y mariscos. El restaurante también es una galería de arte.

Les Sources de Caudalie, Burdeos, Francia: En 2010 el restaurante La Grand’Vigne ganó su segunda estrella, gracias al reconocido chef Nicolas Masse. Su cocina fina está hecha con productos de temporada del jardín del hotel, de productores locales y del Atlántico. El lugar se encuentra en un viñedo de Burdeos; la comida se marida a la perfección con copas de vino de Chateau Smith Haut Lafitte.

Palé Halle, Gales, Reino Unido: Este hotel ubicado en una casa victoriana abre sus puertas en septiembre junto con el restaurante liderado por el chef británico ganador de dos estrellas Michelin, Michael Caines. Su carta menu para restaurantes lleva ingredientes locales del norte de Gales. La casa está siendo totalmente remodelada y se le considera uno de los mejores ejemplos de casas de campo de Gran Bretaña.

Hotel L’hôtel, París, Francia: Ubicado en St-Germain-des-Prés en la que fue la última morada de Oscar Wilde. Le Restaurant es un sitio romántico con decoración cálida y cautivadora. Las cartas para restaurantes del chef Julien Montbabut son distintivos, utiliza técnicas clásicas para crear comida francesa progresista, fresca y moderna.

St Jame’s Hotel and Club, Londres, Reino Unido: Un año después de haber abierto, el restaurante Seven Park Place ganó una estrella Michelin. El chef ejecutivo, William Drabble, ganó su primera estrella cuando tenía 26 años. Ofrecen cocina francesa preparada con los mejores ingredientes británicos; los platillos están inspirados en las estaciones. El lugar es uno de los restaurantes con una estrella Michelin más pequeños en Londres, sólo caben 26 comensales.

Althoff Vila Belrose, St Tropez, Francia: Le Belrose invita a sus huéspedes a participar en una jornada culinaria creativa con platillos mediterráneos. El chef italiano, Pietro Volonté, recibió su primera estrella Michelin en este restaurante con platillos en los que se nota la influencia que Italia ejerce sobre él. La lista de vinos es una de las más grandes de la región: tiene 500 franceses. No sólo la comida es buena, también la vista y los atardeceres de St Tropez.

Hotel Unico, Madrid, España: En el famoso Barrio de Salamanca, dentro del Hotel Único, un bello palacio del Siglo XIX de estilo contemporáneo y con toques Art Deco, alberga en sus interiores la experiencia de la cocina de Ramón Freixa con 2 Estrellas Michelin, en la que su pasión por la tradición, la técnica y la creatividad con los mejores ingredientes, definen su propuesta. Una visita obligada en la capital Española.

Riva-Das Hotel Am Bodensee, Konstan, Alemania: Dentro de ésta villa de estilo Art Nouveau, en el que la sustentabilidad es parte del día a día, el Chef Dirk Hoberg más allá de motivarse por las 2 Estrellas Michelin o los 17 puntos en la Guía Millau, es su amor por la comida lo que hace la experiencia en Ophelia tan única, en una interpretación moderna de la alta cocina.

Grand Hotel Principe Di Piemonte, Viareggio, Toscana, Italia: En un majestuoso edificio restaurado de los 1920, hoy por hoy Gran Hotel Principe Di Piemonte, el Chef Giuseppe Mancino logró 2 Estrellas Michelin para Il Piccolo Principe con platillos italianos a base de pescados tradicionales y carnes, fusionados en una cocina innovadora.

SLH se caracteriza por tener los mejores hoteles independientes en locaciones y edificios de gran belleza y originalidad. El tema gourmet no podía faltar, tanto los huéspedes de las propiedades como personas que no se hospeden en ellas pueden disfrutar de una deliciosa comida o cena en un restaurante condecorado por la Guía Michelin, toda una experiencia culinaria difícil de olvidar.

