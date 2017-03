Qué es Microsoft CRM

Microsoft Dynamics CRM es un sistema de gestión de relaciones con el cliente (CRM, del inglés Customer Relationship Management) completamente integrado. Microsoft Dynamics CRM le ofrece la posibilidad de crear y mantener una visión completa de los datos de clientes desde el primer contacto hasta la compra y postventa. Con herramientas para mejorar los procesos de venta, marketing y servicio al cliente de la empresa, junto con la integración de Microsoft Office Outlook, Microsoft Dynamics CRM ofrece una solución rápida, flexible y económica.

Microsoft Dynamics CRM contribuye a conseguir una mejora consistente y medible en los procesos empresariales diarios.

Razones para elegir Microsoft Dynamics Argentina CRM

Las razones principales por las cuales las organizaciones eligen Microsoft Dynamics Gp CRM para crear experiencias de cliente de ámbito internacional incluyen:

Productividad

Microsoft Dynamics CRM ayuda a aumentar la productividad y a crear una organización equipada para satisfacer a sus clientes. El resultado es una experiencia atractiva para clientes, sitúa a la empresa a otro nivel.

Familiaridad

Microsoft Dynamics CRM le proporciona un conjunto eficaz de funciones de CRM dentro de la familiar aplicación Microsoft Outlook.

Innovación

Microsoft Dynamics CRM es reconocido por sus capacidades líderes en su categoría:

The Forrester Wave: CRM Suites For Midsized Organizations, Q2 2010

The Forrester Wave: CRM Suites For Large Organizations, Q2 2010

The Forrester Wave: CRM Suites Customer Service Solutions, Q3 2010

The Forrester Wave: Order Management Hubs, Q3 2010

Disponibilidad global

Microsoft Dynamics CRM y Microsoft Dynamics CRM Online, pueden proporcionar a sus equipos herramientas integradas pero localizadas para ayudarles a comunicarse en todo el mundo, colaborar entre sí e impulsar resultados globales.

Microsoft Office

Microsoft Dynamics CRM funciona sin ningún problema con Microsoft Outlook y aprovecha las capacidades de Microsoft Office 365. Esto significa que puede aprovechar los productos, servicios y soluciones que los profesionales de CRM conocen bien y usan en su día a día, lo que los hace directamente más productivos.

Conocimiento del negocio

Microsoft Dynamics CRM proporciona a sus usuarios varias funcionalidad de business intelligence y visualización de datos que pueden usar para obtener información precisa y actualizada de inmediato (previsiones de ventas, objetivos, cuotas, patrones de compra de cliente y promociones) para impulsar el crecimiento de ventas.

CRM Extendido

Además de su relación con los clientes, las organizaciones deben administrar y maximizar otras relaciones críticas (con partners, proveedores y contratistas, por nombrar a algunos). Microsoft Dynamics CRM se puede personalizar fácilmente para apoyar estos escenarios de CRM Extendido, sin coste adicional. Usando Windows Azure App Fabric para lograr la interoperación entre Microsoft Dynamics CRM y Windows Azure, Microsoft Dynamics CRM 2011 y Microsoft Dynamics CRM Online podrán funcionar con otras aplicaciones in situ en la nube.

Microsoft Dynamics CRM

Marketing

Microsoft Dynamics CRM es una solución de marketing CRM flexible, fácil de usar y diseñada para encajar en su empresa. Transforme cada contacto en una oportunidad de negocio y aproveche el potencial oculto dentro de su base de clientes. Con las capacidades de marketing inteligentes de Microsoft Dynamics CRM, puede comercializar sus productos de forma más eficaz, mejorar su productividad y obtener conocimientos reutilizables en sus esfuerzos de marketing. Con Microsoft Dynamics CRM, los profesionales de marketing pueden aprovechar estas herramientas para:

Segmentación de clientes

Planificación y gestión de campañas

Extracción y limpieza de datos

Generación de informes y análisis

Herramientas de colaboración de marketing/ventas

Portales para compartir información

Ventas

Optimice sus procesos comerciales con las características familiares e inteligentes de Microsoft Dynamics CRM. Aprovéchese de una interfaz altamente intuitiva y de las capacidades integradas de Microsoft Office para aumentar el tiempo que pasa con sus clientes, acortar los ciclos de ventas, aumentar la tasa de cierre y obtener información en tiempo real. Microsoft Dynamics CRM ofrece:

Gestión de clientes potenciales y oportunidades

Gestión de cuentas y contactos

Gestión de territorios

Previsiones y generación de análisis de ventas

Acceso con dispositivos móviles y sin conexión

Acceso rápido a productos, precios y ofertas

Atención al cliente

Microsoft Dynamics CRM satisface las expectativas cambiantes de clientes con una solución de servicio al cliente sólido y flexible. Los usuarios encuentran funciones familiares y una interfaz que les permite trabajar de manera intuitiva y natural. Esta solución ofrece a los profesionales del servicio al cliente las herramientas para trabajar en una organización conectada, colaborativa e integrada. Microsoft Dynamics CRM ofrece funciones para:

Gestión de cuentas y contactos

Gestión de casos e interacciones

Gestión de productos y contratos

Administración de una Base de Datos de Conocimiento

Programación de servicios

Flujo de trabajo a través de equipos y grupos

Generación de informes y análisis de servicio

CRM Extendido

Las organizaciones también deben administrar otras relaciones de forma integral para tener éxito: empleados, asociados, proveedores, distribuidores y muchos otros tipos de colaboradores o entidades (la gestión de una flota de automóviles, por ejemplo). Microsoft Dynamics CRM se puede personalizar fácilmente para estos escenarios de “CRM extendido” y puede mejorar el valor de todas las relaciones, mejorar la pertinencia y adecuación de negocio, impulsar la excelencia operativa y aumentar los conocimientos de negocio.

Planificación

Mejora la planificación y administración de ventas

Planificación: Definición de cuotas comerciales en Microsoft Dynamics CRM

Configure territorios y equipos para una eficacia organizativa óptima.

Cree listas de precios, descuentos y grupos de unidades para simplificar la administración de ofertas.

Publique procedimientos recomendados de ventas y consejos post-venta en el Centro de recursos.

Asigne permisos según la función y el grupo para una fácil distribución de la información.

Potenciales

Automatice su sistema de clientes potenciales

Clientes potenciales: seguimiento de clientes potenciales en Microsoft Dynamics CRM.

Coordine mejor las acciones de marketing haciendo un seguimiento de los clientes potenciales desde un sistema centralizado

Asocie de manera automática mensajes de correo electrónico con los clientes potenciales pertinentes.

Asigne clientes potenciales y tareas de manera automática según reglas predefinidas.

Destaque al instante los clientes potenciales más prometedores con el formato condicional.

Use diálogos guiados para simplificar el proceso de cualificación.

Simplifique la cualificación y conversión de clientes potenciales.

Segmente al instante su base de datos de clientes para identificar nuevos clientes potenciales.

Oportunidades

Gestione eficazmente las oportunidades de negocio

Oportunidades: gestión de las oportunidades y de los procesos comerciales en Microsoft Dynamics CRM.

Cierre contratos más rápido al hacer un seguimiento centralizado de la información clave de los mismos.

Facilite la eficacia de las ventas en equipo mediante la propiedad de datos basada en equipos.

Cree y supervise ofertas y precios personalizados para cada oportunidad.

Mejor seguimiento y posicionamiento frente a los competidores.

Identifique y aproveche mejor las relaciones externas (abogados, asesores) dentro del proceso de ventas.

Simplifique la creación de propuestas con las capacidades integradas de administración de documentos.

Establezca procesos de ventas coherentes a nivel empresarial con flujos de trabajo predefinidos.

Lleve un registro de los ingresos generados mediante la función integrada de seguimiento de órdenes y facturas.

Use metodologías de ventas líderes como Miller Heiman, SPI y TAS dentro de Microsoft Dynamics CRM.

Cuentas

Simplifique la administración de cuentas

Cuentas: gestión de cuentas con jerarquías en Microsoft Dynamics CRM.

Haga un seguimiento de todas las actividades e interacciones para cada contacto y cada cuenta.

Identifique factores de influencia, componentes, aliados y controles para cada cuenta.

Identifique rápidamente oportunidades de ventas cruzadas con la capacidad de análisis integrada.

Haga un seguimiento automático de fechas y detalles de renovación de contratos.

Comprenda mejor las estructuras organizativas complejas con un seguimiento jerárquico de relaciones.

Productividad

Impulse la productividad del equipo de ventas

Productividad: Impulse la productividad en la gestión de contactos con Microsoft Dynamics CRM.

Use Microsoft Dynamics CRM dentro de Microsoft Office Outlook.

Encuentre la información que necesita al instante con los paneles de vista previa, las vistas personalizadas por el usuario, guardando registros y listas de “Usados más recientemente”.

Mejore la comunicación y la colaboración de su equipo a través de una integración perfecta con Microsoft Office.

Importe contactos y mensajes de correo electrónico de Office Outlook a Microsoft Dynamics CRM con sólo unos clics.

Optimice los ciclos de venta gracias a las sólidas características de detección de duplicados, limpieza e importación de datos.

Garantice que su equipo de ventas está trabajando con datos actualizados con la sincronización de datos bidireccional entre Microsoft Office Excel y Microsoft Dynamics CRM

Pipeline

Mejore la gestión del embudo / pipeline de ventas

Embudo de ventas: análisis y previsión en tiempo real de las oportunidades comerciales con Microsoft Dynamics CRM y Microsoft Office SharePoint.

Haga un seguimiento de la gestión de clientes y oportunidades para mejorar la planificación financiera.

Aumente la precisión de las proyecciones de ingresos con previsiones individuales y consolidadas.

Haga un seguimiento de objetivos por fechas, períodos fiscales u otros criterios predefinidos.

Haga un seguimiento al instante de la cuota de ventas frente al plan, a nivel individual o de grupo.

Identifique tendencias en las negociaciones ganadas o perdidas y optimice el proceso de ventas futuro.

Workflows

Simplifique los procesos con flujos de trabajo

Flujos de trabajo: automatización de los flujos de los clientes potenciales con Microsoft Dynamics CRM Workflow.

Mejore la productividad con flujos de trabajo a nivel de persona, equipo u organización.

Aproveche los diálogos guiados en la organización de ventas para reducir el tiempo de formación y refuerzo.

Cree o asigne de manera automática tareas y actividades cuando se desencadenan reglas.

Automatice aprobaciones simples o de varios niveles mediante flujos de trabajo predefinidos.

Automatice la clasificación y distribución de oportunidades potenciales.

Configure alertas para eventos o hitos clave.

Defina y refuerce procesos de ventas coherentes a nivel empresarial.

Movilidad

Gestione sus clientes en cualquier momento, desde cualquier lugar

Movilidad: acceda a Microsoft Dynamics CRM a través de cualquier dispositivo.

Proporcione a su fuerza de ventas acceso en tiempo real a los datos de los clientes desde cualquier dispositivo habilitado para Web.

Prepárese mejor para reuniones con clientes a través de detalles de cuentas en tiempo real.

Responda rápidamente a solicitudes de clientes fuera de la oficina.

Trabaje continuamente en los detalles al actualizar y recibir oportunidades potenciales las 24 horas del día los 7 días de la semana.

Descubra nuevas oportunidades para incrementar las ventas o hacer ventas cruzadas sin moverse del sitio.

Analítica

Obtenga mayor visibilidad y mejore la toma de decisiones

Análisis: identificación de las tendencias en los datos y la información de los clientes con Microsoft CRM Analytics Foundation.

Obtenga un mejor conocimiento del negocio con los paneles flexibles y la visualización de datos online.

Vea los indicadores clave de rendimiento en tiempo real con paneles creados previamente.

Use informes de ventas integrados para ejecutar análisis detallados sin la ayuda de TI.

Use cubos de datos sólidos para análisis intuitivos de tendencias.

Emplee un análisis predictivo para identificar escenarios clave de venta.

Aproveche el intuitivo asistente de informes para crear al instante informes ad-hoc.