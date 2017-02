De Manuel Pellegrini a Pep Guardiola, un mensaje con sabor a revancha

¿Revancha? ¿O acaso un pase de factura? El técnico chileno Manuel Pellegrino, que dirige al Hebei China Fortune, le mandó un venenoso dardo a su colega Pep Guardiola, el mismo que lo reemplazó en el Manchester City en el arranque de la presente temporada.

“La actual campaña del City creo que valora un poco más mi trabajo allí esos tres años. No es fácil ganar la Premier League. Quizá muchos pensaban que con la llegada de Pep, el City iba a ganarla por 15 puntos de diferencia, y no, en Inglaterra la cosa no es así”, disparó Pellegrini, en una entrevista con el diario español Marca.

La historia indica que en febrero del año pasado, mientras Pellegrini conducía al City, los dirigentes del club inglés anunciaron la contratación de Guardiola para el inicio de la temporada 2016/17. El ex entrenador de River justificó el flojo nivel de juego de su equipo en los últimos meses por ese motivo: “A partir de ahí, la relación con los futbolistas fue más complicada. La autoridad no era la misma. Cuando ya se sabe que habrá nuevo técnico, el ambiente cambia”.

Pellegrini, que dirigió durante tres temporada al City, periodo en el que ganó la Premier enla temporada 2013/4, consideró que le faltó suerte en la Liga de Campeones. “Nos tocó enfrentarnos dos veces con Barcelona y una semifinal con el Real Madrid. Aunque creo perdimos ante un Real Madrid que jugó muy mal los dos partidos, pero nosotros jugamos peor. ¡No pateamos al arco! Si te elimina un Real Madrid excelso, bien, pero nos ganó un equipo que no hizo nada, y con un gol en contra. Eso me dio rabia”, recordó el chileno.

A la hora de hacer un balance, Pellegrini dijo: “Estoy muy orgulloso de lo hecho en el City. Fue una etapa de tres años muy buena. Ganamos la Premier y dos Copas de Liga, siendo en los tres años el equipo más goleador de todo. Los números fueron buenísimos”. ¿Mensaje oculto para Guardiola? Es que hoy el City está segundo, a ocho puntos del Chelsea…

