Guía de compra de colchones y consejos

¡Si duermes 8 horas por noche, eso serían 2.688 horas al año que estarás en la cama! Tu desempeño físico, mental y emocional está directamente relacionado con la calidad de tu sueño.

La calidad de tu colchón tiene un efecto drástico en la calidad de todas tus actividades diarias, por lo que es muy importante para tu bienestar general que tengas el mejor somier posible. La buena salud requiere de un sueño saludable, y eso es exactamente lo que ofrece Essentia.

1) ¿Necesito un nuevo colchón?

Una noche de sueño reparador prepara el escenario para el día por venir.

Tú:

¿estás durmiendo peor hoy en día que hace un año?

¿te despiertas con rigidez y dolores en el cuerpo?

¿te diste cuenta que tu colchón está hundido, abultado o desgastado?

¿tienes un colchón de 6 u 8 años de antigüedad? (la vida útil de un colchón depende de su uso y la calidad del material; por lo general, los fabricantes y quiroprácticos recomiendan reemplazar tu colchón cada 6 a 8 años)

¿Respondiste que SÍ a cualquiera de estas preguntas?

2) ¿Cuál es el mejor colchón para mí?

Un conocimiento suficiente del producto es fundamental para hacer la compra más informada y adecuada para tus necesidades de sueño.

En general, hay dos tipos de colchones disponibles: de resortes y de espuma con memoria.

Los de sistemas de resortes son los que más se compran, y se caracterizan por tener resortes de metal en espirales entre capas de hojas de espuma y relleno. Generalmente, son la opción menos costosa y duran entre 5 y 10 años. La fabricación de un sistema de resortes cuesta solo $13.

Los colchones de espuma con memoria están hechos de espumas de alta densidad, que son más caras y proporcionan un excelente soporte del cuerpo. Es importante tener cuidado, ya que no todos los colchones de espuma con memoria son iguales.

3) Las 3 propiedades más importantes de tu sommier

La blandura, el soporte y el tamaño son tres atributos importantes que debes tener en cuenta al comprar un colchón.

1) Blandura

La blandura del colchón mantendrá tu cuerpo cómodo y relajado desde todos los ángulos y puntos de contacto con la superficie del cuerpo. Acostarse en un colchón en la tienda para probar su firmeza no garantizará su comodidad en el largo plazo.

2) Soporte

Tu colchón debería ser lo suficientemente sólido para brindar el soporte adecuado para la forma de tu cuerpo y tu patrón de sueño. La blandura del colchón y el soporte van de la mano: un buen colchón debe soportar todo tu cuerpo y asegurar la integridad de la columna vertebral.

3) Tamaño

El tamaño sí importa. Los estudios revelan que una persona sana se mueve 40-60 veces en toda la noche, con algunos 10-12 movimientos de cuerpo completo.

Para adaptarse mejor a tu tamaño corporal, hay 7 tamaños de colchón para elegir:

Essentia Mattress Sizes

Si vas a dormir con una pareja, el tamaño de la habitación, el estilo de vida, las preferencias de comodidad, el tamaño del cuerpo y el presupuesto son factores que deben tenerse en cuenta antes de decidir un tamaño de colchón.

Se recomienda elegir una cama que sea por lo menos 4-5 pulgadas más larga que tú y tu pareja, así como lo suficientemente ancha como para que puedas dormir cómodamente sin molestar a tu pareja.

4) ¿Cuánto dinero debería gastar en la compra de un colchón?

Los precios de los colchones varían mucho dependiendo del tamaño y los materiales utilizados. Cuando se trata de un sueño de calidad y comodidad, comprar el mejor colchón que esté dentro de tu presupuesto debe ser tu principal preocupación.

