Re lanzando tu sitio? No olvides una auditoria SEO!

Así que vas a re diseñar y relanzar tu sitio web. ¡Felicitaciones! Sin duda, es una tarea importante. Pero antes de su re lanzamiento en vivo, es posible que desee realizar una auditoria SEO, sólo para estar seguro. Una auditoria de posicionamiento SEO adecuada identifica potenciales trampas del posicionamiento web SEO antes de su lanzamiento, lo que le da tiempo para resolver los problemas antes de reemplazar su sitio web actual por el nuevo.

A diferencia de una auditoria general de SEO en su sitio web, una auditoria de un sitio de re lanzamiento es un poco diferente de lo que haria un animal, ya que está mirando y comparando dos sitios diferentes: el sitio antiguo frente al sitio recién diseñado. Las auditorías de relanzamiento también vienen con su propio conjunto de desafíos.

Muchas de las herramientas utilizadas para realizar una auditoría requieren que un sitio web sea accesible en la web para escanear el sitio, pero cuando se está rediseñando, el nuevo sitio web puede estar oculto detrás de puertas protegidas por contraseña o puede estar en un servidor interno , Inaccesible a estas herramientas.

Al realizar una auditoría de relanzamiento, la divido en dos piezas principales: pre-lanzamiento y post-lanzamiento.

Auditoría previa al lanzamiento

Si bien puede esperar hasta después del relanzamiento para realizar una auditoría de SEO, no sería mejor para atrapar la mayoría de los errores de SEO antes de su nuevo sitio va a vivir?

Aunque no rediseño los sitios web yo mismo, he trabajado con muchos clientes que se dedican a las empresas de diseño web. Si la empresa de diseño web no está en retención y no se captura los problemas de SEO antes del relanzamiento, se podría hacer frente a costos adicionales después de que el relanzamiento va en directo para solucionar cualquier problema de SEO recién descubierto.

Por lo tanto, abordar la mayor parte de esto (si es posible) en una auditoría de pre-lanzamiento, mientras que su empresa de diseño web está bajo contrato y el sistema de gestión de contenidos (CMS), archivos, imágenes y más ya se están editando. Es sólo un enfoque más eficiente y frugal.

Su auditoría previa al lanzamiento debería cubrir como mínimo:

Análisis de Google Analytics

Revisión técnica

Revisión del contenido

Revisión del enlace

Benchmarking

Algunas auditorías pueden ir más allá de estos cinco puntos, pero estos son un buen lugar para comenzar.

1. Revisión analítica

Al relanzar el sitio web, deseará asegurarse de que su análisis web continúe haciendo un seguimiento sin problemas de la versión del sitio web anterior a la nueva versión. Sería terrible si usted estaba tirando datos año tras año, sólo para descubrir más tarde que su seguimiento no era coherente! Asegúrese de que su código de seguimiento de análisis esté en cada página del nuevo sitio y que esté programado correctamente.

¿Está utilizando el Administrador de etiquetas de Google (GTM)? Si no es así, ahora es un buen momento para integrarlo, mientras que usted ya está hasta la rodilla en el código. Tiendo a recomendar GTM a mis clientes, ya que hace que la adición de etiquetas de marketing adicionales a su sitio mucho más fácil y no requiere su diseñador web o desarrollador para ayudar a cada vez que necesita un píxel de seguimiento añadido al sitio.

Si agregas GTM por primera vez, recuerda eliminar cualquier código de Google Analytics del sitio y añadirlo en su lugar a través de GTM. Lo mismo ocurre con otros píxeles y scripts de seguimiento de conversiones: asegúrese de moverlos a GTM y no duplicarlos en páginas.

Por último, cuando tengas el nuevo sitio en vivo, si utilizas Google Analytics, asegúrate de añadir una anotación para que puedas identificar fácilmente la fecha de relanzamiento al examinar los gráficos.

2. Revisión técnica

Los problemas técnicos pueden realmente pestilencia SEO. Usted puede saber cómo funciona su sitio existente con SEO, pero ¿sabes cómo funcionará tu nuevo diseño, diseño, imágenes y código? A menudo no será una comparación de manzanas a manzanas.

Una de las trampas de SEO técnicas más comunes que he presenciado con relanzamientos no es la contabilidad de tiempos de carga de página nueva. ¿Qué tan impactante puede ser la velocidad de la página? Esta empresa no hizo ningún otro cambio en su sitio para contenido o diseño. Simplemente se trasladó todo a un nuevo CMS. Casi de inmediato, perdió casi el 15 por ciento de su tráfico orgánico de Google:

En el caso de esta compañía, el nuevo CMS aumentó los tiempos de carga de páginas lo suficiente como para dejar caer alrededor de 20 clasificaciones de palabras clave de alto tráfico y sin marca en la página dos de los resultados de búsqueda de Google. ¡Ése es el impacto que la velocidad de la página puede hacer en sus graduaciones!

Si su sitio de prueba es accesible en la web, incluso por un breve período de tiempo, le recomiendo que lo pruebe utilizando la herramienta Google PageSpeed Insights para evaluar los tiempos de carga de su página antes del lanzamiento. No solo aprenderá la puntuación de la carga de la página, sino que Google proporcionará sugerencias detalladas para mejorar la velocidad de la página en versiones de escritorio y móviles del sitio web.

¿Estás cambiando servidores con este relanzamiento? No todos los servidores y los anfitriones de la tela se crean iguales, y algunos apenas no son tan rápidos comenzar a cargar sus páginas. Pruebe su tiempo al primer byte usando ByteCheck. Compare su servidor actual con el nuevo. ¿Es el nuevo por lo menos tan rápido al primer byte como el viejo?

He visto a menudo un sitio de la prueba tener un archivo de robots.txt que prohibe Googlebot y otros bots de la búsqueda de la indexación que sitio porque es un sitio de la prueba algo que la versión viva preferida. Ese es un enfoque válido, pero asegúrese de probar su sitio relanzado inmediatamente después del relanzamiento para asegurarse de que el archivo de robots de prueba no se traslade al sitio en vivo