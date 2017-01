VESTIDOS DE DAMA DE HONOR PARA QUE MOTIVES A TU AMIGA A CASARSE

Ser dama de honor no es nada sencillo porque tienes que ayudar a tu mejor amiga con la planeación de su boda, estresarte con ella, ponerte nerviosa como ella, consolarla cuando llore, entre muchas otras cosas; te preocupas tanto por la celebración y porque la novia se vea perfecta en su día que no piensas en ti misma, no pasa por tu cabeza qué vestidos de invierno elegirá ella para ti y las demás damas. Si tu plan es verte fantástica ese día, te dejo unos vestidos online chulísimos para que le sugieras a la novia algunas ideas y así no termines con un vestido horrible ese día.

Un vestido de corte sirena para que luzcas increíble, incluso las otras damas pueden usar el mismo en diferentes colores.

colasirena

También puedes usar un vestido de puras lentejuelas… tranquila hay vestidos lindos que no te harán ver como aventurera.

O uno de lentejuelas corto también se te vería ¡awesome!

A mí no sé porqué pero me encanta esa nueva tendencia llamada ¡Vestido de dos piezas! que luce estupenda en ocasiones especiales.

Si es boda de día puedes optar por un vestido corto con corte evasé color dama de honor, es decir pastel.

O un evasé un poco más largo, para que no te veas tan informal. El punto es utilizar colores o cortes muy inusuales porque ¡Eres la dama de honor!

Ya si de plano no te convence éste corte, intenta uno con adornos como la pedrería o el encaje.

plateado

Pero si lo tuyo es no ir de corto, pero aun así hará calor (por ejemplo si es una boda de playa) puedes utilizar un vestido tipo a la “diosa griega”. Pero eso sí, nada de ir de blanco ¡Pecado!

Si la boda será súper fancy con toda la elegancia de Francia, un vestido a-line dejará a todos como unos pobretones.

También podemos usar uno color mate, porque casi nadie va de ese color tan original con corte imperio ¡El corte básico de las damas de honor!

O simplemente uno sencillo pero que sientas que te hace ver hermosa, recuerden que no hay que opacar la novia.

Si optaste por uno sencillo, siempre recuerda ser un poquito original e intenta probarte diferentes vestidos como de pierna abierta, con corte bralette o cosas megas originales.