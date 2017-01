La Fiat Toro se presentó en Brasil: todos los datos

Fiat presentó en Brasil la nueva pick-up Fiat Toro. Es una camioneta basada en la plataforma del Jeep Renegade y que se posicionará un escalón por debajo de las pick-ups medianas (Toyota Hilux y demás).

La Toro no tiene chasis de largueros, como las pick-ups medianas, sino que utiliza carrocería autoportante (como las más pequeñas Fiat Strada y Volkswagen Saveiro). Se posiciona en el flamante segmento de las pick-ups compactas. Su rival más directa es la Renault Duster Oroch, que también llegará este año a la Argentina

La principal ventaja frente al producto de Renault es la capacidad de carga. La Duster Oroch puede llevar hasta 650 kilos, mientras que el producto de Fiat carga una tonelada.

Otra gran ventaja del plan fiat Toro –además de un diseño y una calidad percibida superiores- son las mecánicas: la pick-up de Renault se fabrica hasta ahora sólo con motores nafteros de 110 y 143 cv, apenas con tracción delantera.

La Toro sale a la venta en Brasil con las mismas motorizaciones del Renegade: 1.8 naftero de 128 cv (caja manual de cinco velocidades, tracción delantera) y 2.0 turbodiesel de 170 cv (caja automática de nueve marchas, tracción integral con sistema Select Terrain de Jeep).

El Nuevo Fiat Toro mide 4,91 metros de largo, tiene suspensión independiente en las cuatro ruedas (eje trasero multilink), frenos traseros de tambor, carrocería de cuatro puertas, capacidad para cinco pasajeros y un tanque de combustible de 60 litros.

La caja de carga es una de sus principales curiosidades. Además de soportar hasta una tonelada, tiene un volumen de 820 litros. Este espacio se puede ampliar mediante el sistema de apertura múltiple del portón trasero. No es una tapa que se baja, sino que consta de dos puertas de apertura lateral. Con un piso de carga extensible y una red ya homologada para Brasil, puede cargar objetos de mayor longitud.

La Toro se ofrecerá en Brasil con un completo equipamiento de seguridad de serie: control de estabilidad, control de tracción, monitoreo de presión de los neumáticos, control de transferencia de torque, asistencia al arranque en pendiente, control de descenso y sistema de mitigación de vuelco.

“Hicimos todo para volcar este auto, pero incluso con una tonelada de carga, no lo conseguimos”, aseguró durante la presentación Carlos Eugénio Dutra, director de Planeamiento y Estrategia de Producto de FCA.

El equipamiento se completará con bolsas de aire (desde dos hasta seis airbags), sistemas multimedia con GPS, tapizado en cuero y numerosos elementos también derivados de la configuración del Renegade.

La Toro se produce en la planta de Jeep en Pernambuco (Brasil). Comparte línea de montaje con el Renegade. El tercer producto que se sumará a esa planta será un nuevo Jeep para el Segmento C, que reemplazará a los actuales Compass/Patriot.

La Toro todavía no tiene fecha de llegada oficial a la Argentina. Tampoco se sabe si, como con el Renegade, el motor 2.0 turbodiesel será reemplazado en nuestro mercado por un 2.4 naftero de 184 cv (para las versiones 4×4 y automáticas). Pero se sabe que está en los planes de lanzamientos de FCA Automobiles Argentina para este 2016.