Autos: cada vez son más fuertes las promociones en los 0 km

El primer semestre dejó un sabor agridulce en la industria automotriz argentina. Por un lado, fuertes caídas en la producción y exportación, producto de la crisis económica brasileña; por otro, un nivel de patentamiento de 0 km que, si bien supera las estadísticas de 2015 en casi todos los meses, no deja de ser irregular.

Hay una realidad, los autos están caros. Todo está caro. Por eso, para incentivar a potenciales nuevos clientes, las automotrices vienen implementando fuertes ofertas que, en algunos casos, superan los $ 100.000 de descuento sobre el valor de lista del 0 km.

Al principio, estas ofertas tuvieron una vigencia de pocos días, pero la respuesta del público fue tan buena que decidieron prorrogarlas e incluso hasta mejorarlas adicionando interesantes planes de financiación con tasa 0% hasta 24 meses como por ejemplo mi plan fiat.

Una de las automotrices que comenzó con esta estrategia de descuentos agresivos es Chevrolet. En su momento, “el ofertón” fue sólo por cuatro días y el resultado superó las expectativas. Por eso, la marca del moño continúa con esta política (ahora por más tiempo), y en agosto ofrece “precio de fábrica”, con descuentos de $ 40.000 para sus modelos Onix, Prisma y Spin, y de $ 30.000 para la SUV compacta Tracker.

Hasta el 31 de agosto, los precios promocionales de la gama Onix serán de $ 224.000 (LT manual), $ 246.100 (LTZ manual), $ 261.100 (LTZ automático), y $ 254.600 (Effect). En el caso del sedán Prisma, los valores son los siguientes: $ 235.000 (LT manual), $ 253.100 (LTZ manual), y $ 272.400 (LTZ automático). Por su parte, el familiar Spin parte desde los $ 280.000 (LT manual), $ 300.000 (LTZ manual), $ 310.000 (ACTIV manual), $ 325.000 (ACTIV automático), $ 325.000 (LTZ manual 7 pasajeros), y $ 340.000 (LTZ automático 7 pasajeros).

La gama del Chevrolet Tracker queda dispuesta de la siguiente manera: $ 364.000 (LTZ 4×2), $ 386.800 (LTZ 4×4), y $ 429.300 (LTZ+ 4×4).

Quienes deseen financiar cualquiera de estos modelos hasta en 24 meses, Chevrolet ofrece una Tasa Nominal y Efectiva Anual FIJA de 0%.

LA NOCHE DE LOS CONCESIONARIOS CHEVROLET

Además de las ofertas vigentes, la marca lanzará sólo por este viernes, de 19 a 22 horas, “La noche de los concesionarios”, una promoción con bonificaciones de $60.000 en los modelos Sonic y Agile en todas sus versiones.

HYUNDAI

Es la marca con los descuentos más marcados, y el más favorecido es su camión liviano HD78, con bonificaciones que sobrepasan los $ 100.000. La variante chasis con cabina, sin aire acondicionado, cuesta $ 594.510 ($ 105.790 menos que el precio de lista); con aire acondicionado, $ 640.700; y con caja y aire acondicionado, $ 691.360 (ambas versiones presentan descuentos de $ 104.300).

Otro modelo de la marca coreana que recibe grandes descuentos es el H1, un vehículo con capacidad para 12 pasajeros. Según la versión, las bonificaciones son de $ 96.850 y $ 98.340.

La gama está compuesta por siete variantes, equipadas con un motor naftero de 2.4 litros (caja manual de 6 y automática de 4) y otro Diesel 2.5 litros (caja manual de 6 y automática de 5). Y los precios van desde los $ 579.610 (2.4 Nafta Full Premium 4AT) hasta los $ 721.160 (2.5 CDRi Full Premium 5AT).

El gama del Grand i10, el más chico de la marca, también está bonificada. Pero en este caso, en $ 20.860. Con estos descuentos, las variantes 5 puertas cuestan $ 298.000 (manual) y $ 326.310 (automático), mientras que el sedán $ 305.450 (manual) y $ 333.760.

Vale destacar que las promociones son hasta el 31 de agosto y hasta agotar stock: HD78 (25 unidades), H1 (20 unidades) y Grand i10 (8 unidades).

LAS FRANCESAS

Renault, Citroën y Peugeot también salen a competir con bonificaciones interesantes: $ 30.000 (Renault y Citroën) y $ 25.000 (Peugeot); todas aplicables en versiones puntuales de determinados modelos. El común denominador entre las tres es que ofrecen planes de financiación hasta en 24 meses con tasa 0% como el fiat plan o el plan fiat mobi.

Los modelos de Renault con descuento son: Duster Expression 1.6 ($ 294.900); Fluence Dynamique 1.6 ($ 287.800), Mégane III Luxe Pack 1.6 ($ 351.400); y Kangoo Express Confort 1 PL ($ 201.200).

En Citroën, la bonificación se aplica en la gama C3, C3 Aircross y Berlingo Furgón; en tanto que Peugeot promociona el 308 Feline THP ($ 424.700) y los 408 Allure 2.0 litros ($ 339.200) $ y Feline THP ($ 421.000).

VOLKSWAGEN

Ofrece diferentes descuentos en los modelos Up, Fox, Polo y Vento. El más importante es el que se aplica sobre el Polo, cuyas versiones Comfortline MT ($ 290.624) y Comfortline AT ($ 307.662) recibieron bonificaciones de $ 40.000.

La gama Fox y CrossFox cuenta con descuentos de $30.000, y ahora los precios parten desde $ 243.186 (Comfortline) y llegan hasta $ 317.661 (Highline I-Motion).

En el siguiente escalón se ubica el Vento, con una bonificación de $ 27.000 para su versión Advance Plus ($ 399.896) y Advance Plus Tiptronic ($ 422.297), mientras que el Up -el más chico de la familia VW- se ofrece con una bonificación de $ 6.810 en toda la gama, que ahora arranca en $ 188.857 (Take Up! 3puertas).

Al igual que las demás marcas, las ofertas son limitadas.

NISSAN

Es la única japonesa con plan de descuentos, y los modelos seleccionados son Versa, Sentra y la línea anterior del March.

El Versa Sense se promociona a $ 237.777, mientras que el Versa Advance MT, $ 261.970. El descuento en ambos modelos es de $ 16.000.

Por otra parte, el Sentra Sense cuesta $ 292.233, y el Sentra Advance MT, $ 317.940 (la bonificación es de $ 29.000 en ambos modelos), mientras que el Sentra SR CVT se ofrece a $ 364.997, 6.500 pesos menos del valor de venta sugerido.

El citadino March también se presenta en promociona con $ 6.500 de descuento en la versión Active ($ 199.000), correspondiente a la línea anterior.