Estos productos de Apple pasarán a la lista de obsoletos en diciembre

Apple añadirá ciertos modelos MacBook Pro, MacBook Air y Mac mini a su lista de productos antiguos y obsoletos a partir del próximo mes, lo que significa que los productos perderán el soporte oficial de reparación de Apple a través de las tiendas minoristas de la compañía y revendedores autorizados de servicio tecnico mac y servicio tecnico de tablet.

El MacBook Pro (15 pulgadas, principios de 2011) y el MacBook Pro (17 pulgadas, principios de 2011) se convertirán en antiguos y obsoletos en todos los mercados cuando sea aplicable, mientras que el Mac mini (principios de 2009) y MacBook (13 pulgadas, Mid 2009) se volverá obsoleto en todo el mundo para el 8 de diciembre.

Algunos Mac perderán el soporte técnico en diciembre

Apple mantiene una lista de productos antiguos y obsoletos en su sitio web. Por lo general, Apple comienza el proceso para los modelos 5-7 años después de que la fabricación se haya descontinuado, momento en el que las partes ya no están disponibles para el personal de reparación. Eso significa que si necesita una reparación en su máquina, no podrá pasar por los canales oficiales de Apple para hacerlo.

Esta consideración no aplica para dos lugares: En California y Turquía el soporte para ciertos productos está disponible durante dos años después de que los productos se vuelvan obsoletos en otra parte. Los otros productos estarán obsoletos en Asia-Pacífico, Canadá, Europa (excepto Turquía), América Latina, Japón y Apple Retail Stores (excepto en California), con excepción de Turquía y California para los modelos MacBook Pro mencionados anteriormente.

Apple añadió por última vez los productos a la lista en octubre cuando el iPhone 4, el MacBook Air de 13 pulgadas de última generación, la AirPort Extreme de tercera generación se volvieron obsoletos.

Si tienes uno de estos dispositivos, también tienes oportunidad hasta el 8 de diciembre; después no podrás hacerlo en lugares autorizados por Apple. Aunque claramente se puede optar por llevar los Mac a tiendas no oficiales, ya que no hay riesgo de cancelación de garantías.

¿Algunos de tus dispositivos está en la lista?

