¿ Cómo hacer SEO ONPAGE ?

Una pregunta obligada para administradores de páginas o bien negocios on-line. Pero ya antes de todo, ¿qué es lo que significa posicionamiento web en buscadores? “Search Engine Optimization” y ¿para qué vale? para el “Posicionamiento SEO en Buscadores“. Verdaderamente es un sistema que puntúa nuestra página y la equipara con el resto de competidores filtrando esa búsqueda por las palabras claves más esenciales y repetidas de nuestra página web.

¿Qué es el SEO ONPAGE?

El Posicionamiento Web en buscadores ONPAGE es la una parte del trabajo y estrategias de Posicionamiento en buscadores que se realizan en la página Web, porque también hay una parte del trabajo que se hace fuera de la página Web. El trabajo de posicionamiento en buscadores ONPAGE esencialmente se trata de optimar el contenido de la página Web. Cuando hablamos de optimizar, se refiere a cumplir una serie de características y formatos que Google y otros buscadores web buscan en nuestra página Web y puntúan de forma positiva o negativa para entonces clasificarnos en sus buscadores.

¿Por qué realizar SEO ONPAGE en nuestra portada Web?

Si creáramos un negocio físico, ¿escogeríamos un sótano o una calle muy frecuentada de público? En Internet no aparecer en Google y demás buscadores es casi tener tu negocio en el sótano. Para posicionarte en Google has de saber cómo hacer posicionamiento en buscadores ONPAGE, y indudablemente el mejor escaparate es la portada de tu Web. De ahí que vamos a explicarte de qué manera hacer posicionamiento web en buscadores ONPAGE y optimizar una portada Web.

Cómo hacer posicionamiento SEO ONPAGE y optimizar una portada Web

Para los que sois principiantes, hay una serie de reglas que hay que realizar para que nuestra Web consiga posicionarse. Los pilares serían:

1.Elegir las palabras claves. Utilizar la herramienta de KeyPlanner de Google Adwords de Google.

2.Seleccionar las palabras claves viendo su tendencia con GoogleTrends.

3.Mirar la competencia en Google buscando esas palabras claves elegidas. Observar si el TOP3 de Google trabaja adecuadamente esas palabras claves.

4.Optimizar la página con las siguientes acciones: 1.Optimizar el título de la portada Web.

2.Optimizar las imágenes en la portada Web

3.Optimizar contenido de la portada Web

4.Optimizar el posicionamiento web ONPAGE: Las palabras META.

5.Optimizar apartados técnicos

6.Adaptación móvil.

GUIA AVANZADA DE CÓMO HACER SEO ONPAGE

1. Optimizar el título de la portada Web (Encabezado h1)

Los encabezados h1 deben destacar uno o 2 adjetivos, categorías o productos más importantes de nuestro negocio. Por poner un ejemplo, si nuestro negocio es de venta de “vestidos”, miramos qué adjetivos tiene este producto. Por poner un ejemplo, los vestidos más vendidos son los de color “rojo”. Si tiene más atributos o adjetivos este género de producto, como “corto” o bien la actividad a la que está dirigido “de fiesta” vamos a proceder a añadirle estas palabras, dejándolo así: “Tienda online donde comprar todo tipo de vestidos: cortos, colorados, de celebración y demás. Con lo que en este caso de ejemplo las palabras claves serían: vestidos, cortos, rojos, de fiesta.

2. Optimizar las imágenes en la portada Web

Hay que mostrar como mínimo una imagen. Esta imagen se va a nombrar con el nombre de las palabras claves seleccionadas. O sea, en el ejemplo que hemos seleccionado previamente “Tiendas on-line donde adquirir vestidos cortos, colorados y de fiesta” procederíamos a llamar al archivo de la imagen así “vestidoscortosrojosdefiesta.jpg”. Si hay más de una imagen, añadiremos al final del nombre del archivo una secuencia de números. “1, dos, 3″. Si tenemos la posibilidad de mudar las descripción de la imagen (la etiqueta “alt”), debemos poner las palabras claves escogidas en este apartado.

3. Optimizar el contenido de la portada Web

En este apartado deberemos extendernos lo máximo que podamos haciendo una serie de párrafos descriptivos informando detalladamente sobre nuestro negocio. Por ejemplo:

• Actividad: ¿Qué actividad tiene la compañía? ¿Cual es nuestra especialidad?

• Localización: Dónde estamos situados. A donde damos servicio. Provincias, municipios, países, etcétera

• Peculiaridades de nuestros servicios / productos: Tipo de productos, de qué forma se hacen, ventajas, etcétera

• Categorías y productos / servicios estrellas. Especificando sus subapartados y secciones.

• Resaltar en especial las diferencias de nuestro producto / servicio con otros.

Este contenido deberá ser superior a las ochocientos palabras y deberá ocupar mínimo el veinte por ciento del espacio de la página Web, esto es, entre espacios, imágenes y demás contenido que puede contener esta página, la parte que solo lleva texto habrá de ser el veinte por ciento de la página completa. Difícil conseguirlo en Landing Page, con lo que os aconsejamos separéis estas estrategias.

A) Uso de negritas

Se recomienda la utilización de negritas para recalcar las palabras claves. Por poner un ejemplo, si charláramos de la próxima forma de nuestros productos en el contenido sería: “Vestido corto de color rojo que podrás usar en eventos especiales o de fiesta“.

B) Utilización de subtítulos para secciones (Encabezados h2 y h3)

Los subtítulos h2 y h3 marcan las distintas secciones de un texto. Google tiene presente la estructura del contenido de la Web, de ahí que debemos crear correctamente subapartados. Su funcionamiento es semejante a los h1 mas sus palabras claves deben hacer referencia al texto que encontramos justo ahora, o bien en la página a la que enlazan. Para el ejemplo que estábamos viendo en nuestros días, podríamos sectorificar nuestra Web de Vestidos en diferentes secciones: “Vestidos cortos”, “Vestidos de fiesta”, etc. Destacando estas secciones con encabezados h2 y subsecciones dentro de estas con encabezados h3. *ver más sobre este apartado en este Artículo

C) Contenido con palabras claves

• Palabras claves extendidas y atributos primordiales. Vamos a deber repetir entre 3 y 6 veces las palabras claves elegidas (cerca de un 1 por ciento del texto escrito). Así que basándonos en el ejemplo anterior deberíamos reiterar las palabras: vestidos, cortos, rojo y de fiesta.

• Palabras claves relacionadas. Sería muy interesante ir exponiendo palabras claves relacionadas con nuestras palabras claves, o sea, que si hablamos del sector moda específicamente de vestidos cortos, señalemos palabras relacionadas a estas.

• Nombrar palabras claves de categorías. Señalarse las palabras claves de las categorías que dividen nuestra página Web sería no solo esencial para el usuario sino más bien para que Google detecte una buena estructura Web.

D) Enlaces No-Follows & Follows

Es imprescindible que para posicionar nuestra página Web introduzcamos links que apunten a otras páginas Web e inclusive a subapartados nuestros. Google premia mucho por esta práctica, pero cuidado, no todos los links serán positivos. Con lo que deberemos de indicar como “NO-FOLLOWS” a los enlaces que no sean fiables, que tengan un periodo de vida corto o que no sean de la temática de la que habla nuestra página Web. Ejemplos de apartados de enlaces:

• Una sección de comentarios tiende a fortalecer este apartado puesto que siempre y en toda circunstancia acostumbran a comentar personas dedicadas a la temática mostrada y se enlaza con su página Web.

• Una sección de últimos artículos o noticias.

Cuidado con los enlaces rotos, es decir, que ya no funcionan porque nos penalizará.

Apartados y páginas a enseñar

Cada vez tiene más importancia el número de páginas y qué género de páginas contiene una página Web. Pero no solo que la contengan, sino que son correctamente expuestas en la primera plana o en todos y cada página que queremos perfeccionar su estructura posicionamiento web en buscadores ONPAGE. Para ello debemos incluir unos link a:

• Quienes somos.

• Aviso legal.

• Política de privacidad.

• Contacto.

Links a redes sociales

Fundamental tener redes sociales vinculadas y mostradas en nuestra página Web. De hecho, ahora no solo cobra importancia tenerlas sino tener seguidores y actividad en ellas.

4. Optimizar el SEO ONPAGE: Las palabras META

En la parte que no es visual encontramos las palabras META: Meta Título, Meta Descripción y Meta Palabras claves. En esta parte Google y otros buscadores la tienen en consideración en el momento de organizar y posicionar los resultados de las búsquedas que hacen sus usuarios. Además, será la información que se va a mostrar en Google y estos motores de búsqueda al mostrar nuestra página Web. Es de vital relevancia que dediquemos tiempo a preparar estas frases META en tanto que podremos acrecentar el CTR, aumentar el por ciento de los clicks desde Google. Os explicamos qué rellenar en estos apartados:

Meta título: Debe contener las palabras claves del título h1. Hay que tomar en consideración que estas palabras son las que se visualizan en las búsquedas de Google, por lo que debemos ser directos y poner realmente lo que quiere encontrar el cliente del servicio en su busca. En el ejemplo que estamos viendo hasta ahora sería: “Comprar vestidos rojos, cortos y de fiesta”. Nunca puede contener más de setenta caracteres.

Meta descripción: Descripción corta del negocio. Incluyendo las palabras claves incluidas en el Meta título. Máximo 140 caracteres. Trucos para resaltar nuestra meta descripción:

• Ser originales y explicar bien nuestras ventajas e información de valor.

• Poner palabras en mayúsculas para hacer el texto más atrayente.

Meta Palabras claves: Este apartado en nuestros días está obsoleto. Opcional llenarlo.

5. Optimizar apartados técnicos:

A) Redireccionamiento www

Se debe redireccionar el dominio www al dominio sin estas www. Esta practica es fundamental en tanto que los motores de búsqueda diferencian las URL con y sin www, tratándolas como 2 sitios Web diferentes.

B) Canonicalización IP

La dirección IP del sitio web debe dirigir cara el dominio de tu sitio Web. Si esto no está realizándose lo mejor es que contactes con tu distribuidor Alojamiento para solucionar este inconveniente.

Puedes revisarlo escribiendo tu dirección IP en el navegador y si al buscar tu página Web por la IP no se carga su sitio web debería crear un redireccionamiento 301 a través de htaccess y asegurarte de que tu IP no es indexada por Google creando un duplicado.

Hay que hacer este procedimiento con todas las páginas que puedan dar fallo 404 o pueda dar contenidos duplicados con estos llamados enlaces preceptivos.

C) Fichero Robot.txt

El fichero Robot.txt limita o bien permite el acceso a los robots de los motores de búsqueda que rastrean las páginas Web. También señala la localización del fichero del mapa del sitio XML (explicado en el siguiente punto).

Puedes comprobar si tu archivo robots.txt contiene fallos de sintaxis utilizando la herramienta de Google Search Console seleccionando “Robots.txt Tester” en “Crawl”. Asimismo puedes revisar las páginas individualmente para asegurarse de que Googlebot (el robot de Google) tiene los accesos convenientes.

Tu lugar Web deberá tener este archivo ROBOT.TXT. Los aplicativos como WordPress, Prestashop, etcétera lo generan de manera automática. Sino deberás de crearlo viendo este link.

D) Fichero Sitemap.xml

El conocido fichero sitemap.xml, es un mapa del sitio Web que enumera y también indica las URL que pueden rastrearse en cada página Web. Puede además incluir información que puede asistir a Google como las últimas actualizaciones efectuadas en el lugar Web, la frecuencia de esos cambios y la situación e relevancia de cada URL.

Solo debemos incorporar las páginas que se desean indexar en los motores de búsqueda. Asegúrate que ninguna URL devuelve un error 404.

Tu lugar Web deberá tener este archivo SITEMAP.XML. Los aplicativos como WordPress, Prestashop, etc. lo producen automáticamente. Sino deberás de crearlo viendo este enlace.

D) Reescribir URL

Las URL han de ser limpias y de fácil empleo, que no contengan caracteres especiales. Las URL claras no sólo favorecen el posicionamiento web en buscadores posicionamiento en buscadores ONPAGE de tu página Web, sino que también son importantes por su facilidad de empleo en el momento de compartirlas o de personas que la incluyen de manera directa en el navegador.

Debemos no usar del guión bajo “_” en las direcciones URL. Ni para la página de portada ni para las subpáginas. Google no interpreta los guiones bajos “_” como separador de palabra, mas sí lo hace con los guiones “-” .

E) No utilizar Flash ni Marcos

El contenido Flash sólo debería usarse para instantes MUY puntuales. El contenido Flash no es indexado apropiadamente por los buscadores. Deberás eludir que tu lugar Web utilice Flash. Este consejo asimismo puede ser aplicable para AJAX.

Asimismo deben evitarse los marcos en tanto que los motores de búsqueda no rastrean ni indexan sus contenidos. Si no puedes evitarlo, puedes usar la etiqueta NoFrames.

F) Registro del dominio superior a un año

Registrar los dominios durante más de un año es una práctica muy interesante y recomendada. Puesto que la antigüedad del dominio pasa a ser un factor para tener en consideración un dominio para los buscadores. Los dominios más nuevos pasan apuros para ser indexados y son difíciles de posicionar durante los primeros meses.

El nombre del dominio en la actualidad no es un valor a tomar en consideración para el posicionamiento web, con lo que no busques un nombre orientado a palabras claves.

G) Tener un Blog asociado

Empezar un blog es una forma estupenda de optimar el posicionamiento en buscadores ONPAGE y atraer visitas de calidad. Utilice estos espléndidos consejos para optimizar su blog y prosperar el desempeño posicionamiento web en buscadores ONPAGE de su weblog. Aconsejamos para evitar duplicados de palabas claves, emplear el weblog.dominio.com para alojar el dominio.

H) Haz tu dominio https

Haz tu dominio más seguro con https. No solo tendrás más seguridad sino Google te premiará por dar más seguridad a todos lo navegantes que te visiten.

6. Adaptación móvil

Una buena adaptación móvil está vinculada y directamente relacionada a los aspectos de usabilidad de una Web en su versión y visión móvil. Es tan importante en la actualidad que Google lo toma en cuenta en sus resultados de búsqueda móvil.

Actualmente más de un 75 por cien de usuarios de teléfonos móviles tienen un móvil. ‪Por eso, tu sitio Web debe visualizarse correctamente en dispositivos móviles, no solo por el usuario que visualizará tu lugar Web, sino más bien pues Google lo tiene presente para tu posicionamiento SEO. Se deberán tener en cuenta:

• Optimización móvil. Se deberán de tener en cuenta: •Crera un archivo CSS para móviles.

• Crear un redireccionamiento móvil.

• Visualización móvil. Los elementos táctiles del sitio Web son lo suficiente grandes para tocarlos con facilidad (mínimo 48×48 píxeles). Asimismo dejar espacios entre estos elementos (mínimo 32×32 píxeles) para no crear enfrentamientos entre los elementos.

• Compatibilidad móvil. El sitio Web no debe tener géneros de contenido web especiales como Flash, Silverlight o Java para ser compatible desde todos los dispositivos móviles.

• Tamaño de la fuente. Seguir las recomendaciones de Google sobre el empleo de fuentes en dispositivos móviles (puede verlas pulsando este enlace) para Android.

• Ventana gráfica. El ancho de la ventana de los dispositivos móviles puede cambiar. Unas recomendaciones: •No poner anchos absolutos en los elementos del css.

• Mostrar imágenes adaptadas al tamaño.

• Velocidad del sitio. El contenido de la mitad superior de la página de la versión móvil debe ser mostrado en menos de 1 segundo. Consejos: •Eliminar lo máximo posible el JavaScript y el css del contenido de la mitad superior de la página.

• Optimar imágenes a tamaños pequeños y poco pesados.

• Precisar caché de navegador.

• Habilitar compresión.

Es importante Reducir el tiempo de respuesta del servidor.

Echar una ojeada a las Reglas de Google PageSpeed Insights para saber de qué forma optimar la velocidad en dispositivos móviles.

7. Herramientas útiles para hacer Posicionamiento Web ONPAGE

Es esencial emplear unas buenas herramientas de analítica posicionamiento en buscadores ONPAGE donde poder progresar cada punto previamente comentado. De ahí que, te comentamos una serie de herramientas más empleadas para hacer posicionamiento web en buscadores ONPAGE:

•Search Console

•SEMrush

•seolyze

•keywordtool.io

•textmechanic

